Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Emirdağlılarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emirdağlılar Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda ilçelilerle bir araya geldi. Başkan Kurt’a Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emirdağlılar Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda ilçelilerle bir araya geldi. Başkan Kurt’a Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.

Başkan Kurt, Başkan Ataç ve CHP EBB Başkanı Adayı Ayşe Ünlüce, Emirdağlılarla bir araya geldi. Emirdağlılar Vakfı Başkanı Veli Görkem, yönetim kurulu ve vakıf üyeleri ile bir araya gelen Kurt, Ataç ve Ünlüce, ilgileri ve sohbetleri için Emirdağlılar Vakfı üyelerine teşekkür etti. Buluşmaya CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Kurt, Emirdağlıların Odunpazarı’nda oldukça yüksek bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle Emirdağlılar ile et ve tırnak gibi olduklarını belirten Başkan Kurt, şöyle konuştu:

“Eskişehir bir göçmen kenti. Eskişehir'de herkes misafir. Eskişehir'in sahibi hepimiziz. Dolayısıyla Emirdağlı hemşehrilerimizin bizimle ayrı düşmesi asla söz konusu olmaz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Birlikte olmaktan zevk duyuyoruz. Ben on yıldır Odunpazarı Belediye Başkanı olarak Emirdağlı nüfusun yoğun olduğu bir bölgede çalışıyorum. Ve kendimi Emirdağlıların başkanı sayıyorum. O nedenle Emirdağlı hemşehrilerimizle etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden ayrılmamız ya da öyle bir düşünceye kapılmamız söz konusu olmaz. Belediyecilik beşikten mezara kadar herkese dokunmakla yükümlü olan insanların yaptığı bir iştir. Biz Odunpazarı'nda ciddi işler yaptık. Doğru işler yaptık. Emirdağlı Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber çalışarak Odunpazarı Belediyesi'ni mali disiplini sağlanmış, son beş yıldır kredi kullanmayan ve borcunu zamanında ödeyen bir yapı yarattık. Yaptığımız yatırımlarla karşılaştırdığımız zaman gerçekten olağanüstü bir tablo çıktı. Bu tabloyu nasıl yarattık? Tasarruf ederek ve doğru yöneterek yarattık. Ben görevi devraldığım zaman Odunpazarı Belediyesi’nde en az 15 müteahhit vardı. Şu anda bütün işleri kendimiz yapıyoruz. Ve bu işleri yaptığımız süre içerisinde de müteahhit kârı denilen o yüzde 20-25 oran bizim kasamızda kaldı. O kasada kalan parayla da biz başka yatırımlar yaptık. Halk merkezleri, kreşler, sosyal amaçlı hizmetler yaptık. Sonuçta da birçoğunun mülkiyetini kendimiz kazandık. Herkese dokunan bir yönetim anlayışıyla hizmetimizi sürdürdük. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra da aynı hızla, aynı şevkle işimize devam edeceğiz.”

Emirdağlılarla bir arada olmaktan son derece mutlu olduklarını kaydeden Başkan Ataç da şunları kaydetti:

“Bu akşam sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. 1999’da Yılmaz Hocamla beraber ilk seçildiğimizde Eskişehirliler özgür olup ve gurur duyabilecekleri bir kentte yaşamak istediklerini ifade ederek sosyal demokrat belediye başkanlarını seçtiler. Hocamın 25, benim de 20 yıldır sürdürdüğümüz Eskişehir sevdamız tükenmez. Yıllardır, büyükşehirde bir kadın başkan olmamış ve Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir kadın adayla karşınızdayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100’üncü yılında seçime girip, o seçimi kazanmak bizim onurumuz olacak. Odunpazarı’nda Kazım başkanımız, Tepebaşı’nda ben bu göreve talibiz."

EBB Başkan Adayı Ünlüce, şöyle konuştu:

“Değerli Emirdağlı hemşehrilerim, gönül bağı olarak Eskişehirlisiniz biliyorum. Yılmaz Hoca 25 yıldır farklı bir belediyecilik anlayışıyla, Eskişehir'i Türkiye'nin diğer illerinden ayırdı. Kendimi şanslı görüyorum, Yılmaz Hocamın okulunda yetiştim, belediyeciliği, mimariyi, estetiği, şehir dizaynını öğrendim. Aynı şekilde Ahmet Başkanım ve Kazım Başkanımla çalışarak bugünlere geldim. Önümü sağ olsun Yılmaz Hocam açtı, Ahmet ve Kazım abimle kol kola bu yola çıktık. Çok çalışıyoruz, çok geziyoruz. Eskişehir kazansın, yarattığımız bu şehri koruyalım istiyoruz. Siz Emirdağlı hemşehrilerimizden de her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz.”

Eskişehirlilerin Emirdağlılara borcu olduğunu söyleyen BaşKan Büyükerşen ise şunları dile getirdi:

“Eskişehirlilerin bir borcu var, fikir borcu var. Belçika'ya her gittiğimde, akademi döneminde orada beni hep karşılayan Emirdağlılar olurdu. Bir gün benden rica ettiler: "Hocam, Eskişehir'e bir hava alanı yapılmaz mı?" diye. Çok uğraştım ve sivil havacılık okulu kurulabildi. Bunu yapmayı Allah nasip etti ve bir hava yolunu ikna ettik, yaz aylarında bir program başlattı Belçika için. Eskişehir, Emirdağlıların hava yolu ricasıyla bugün hava alanı ve okul kazandı. Şimdi sizlere bir iş düşüyor, benden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Hanıma destek olmanızı rica ediyorum. Kadın adaylarımızın siyasette öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ayşe Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye'ye örnek olacak.”

Eskişehir’de kimsenin kendisini yabancı hissetmediğini vurgulayan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şunları kaydetti:

“Bizler Emirdağ'dan gelmiş, bu şehre yerleşmiş insanlarız. Bu şehrin öyle bir özelliği var ki, kimse burada kendini yabancı hissetmez. Biz Emirdağlılar, bu şehre değer katan bir topluluk olduk. 9 yıl önce bu şehre geldiğimde vakıf gençlik kolu başkanlığı yaptım, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisinde mücadele verdim. Kimse beni "Emirdağlısın" diyerek ayırmadı. Bu şehri savunmak ve korumak zorundayız. Son günlerde konuşulan kentsel dönüşüm, kat imarı vermek gibi konular var. Önemli olan, Çerkez'i, Tatar'ı, Manav'ı, Emirdağlısıyla bozulmayacak bir şehir yaratmaktır. Kentsel dönüşümle ilgili vurgu yapıyorlar, biz de onlara diyoruz ki, siz kentsel dönüşüm değil, rantsal değişim istiyorsunuz. Bu şehirde yaşayan Emirdağlılar olarak, yerel yönetimlere destek vermeye devam edeceğiz. Yılmaz Hocadan bayrağı devir alan Ayşe Başkanımızın yanındayız. Merkezde 3 belediyemize de sahip çıkacağız.”

Yılmaz Büyükerşen, Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Ayşe Ünlüce ve Talat Yalaz ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Emirdağlılar Vakfı Başkanı Veli Görkem, gerçekleşecek yerel seçimlerde Kurt, Ataç ve Ünlüce’ye başarılar diledi.





Anka Haber Ajansı