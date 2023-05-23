Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Seyitgazi’de Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Eskişehir’in ilçelerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Kurt, son olarak Seyitgazi’de bir dizi temasta bulundu. Başkan Kurt, ziyaretinde, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve CHP Seyitgazi İlçe Başkanı İsmet Ayrancı ile bir araya geldi ve vatandaşlardan 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermelerini istedi.

Tepe ve Ayrancı ile İYİ Parti Seyitgazi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Kurt, İYİ Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Recep Kılıçarslan ve partililerle buluştu. Başkan Kurt’un bir sonraki adresi ise Türkiye Muhtarlar Derneği Seyitgazi Şubesi oldu. Şube Başkanı Erhan Erden ile bir araya gelen Başkan Kurt ve Tepe, ardından da Seyitgazi esnafını ve pazarını ziyaret etti.

Seyitgazi’de bulunan iş yerlerini ve dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt ve Tepe, esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Kurt ve Tepe Seyitgazi Pazarı'na da giderek pazar esnafı ile bir araya geldi. Başkan Kurt ve Tepe’ye, ziyaretleri sırasında CHP Seyitgazi İlçe Başkanı İsmet Ayrancı ve İYİ Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Recep Kılıçarslan da eşlik etti. Başkan Kurt ve Tepe’nin bir sonraki adresi Seyitgazi Sanayi Sitesi oldu. Sanayi Sitesi’nde bulunan dükkanları tek tek gezen Başkan Kurt ve Tepe, esnafa hayırlı işler diledi.

Anka Haber Ajansı