Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: “Üreterek Dayanışmayı Büyütüyoruz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi ve Mahmudiye’ye gitti. Burada CHP ilçe binalarını ziyaret eden Başkan Kurt, ardından da Seyitgazi ve Mahmudiye Belediyesi'ne giderek Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından üretilen iş kıyafetlerini teslim etti. Her iki belediye arasında yapılan iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Kurt, “Tekstil atölyemizde üretilen iş kıyafetlerini çok daha uygun maliyetlerde üretiyor ve tasarruf ediyoruz. Dost belediyelerimize de katkı sunmaya çalı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi ve Mahmudiye’ye gitti. Burada CHP ilçe binalarını ziyaret eden Başkan Kurt, ardından da Seyitgazi ve Mahmudiye Belediyesi'ne giderek Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından üretilen iş kıyafetlerini teslim etti. Her iki belediye arasında yapılan iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Kurt, “Tekstil atölyemizde üretilen iş kıyafetlerini çok daha uygun maliyetlerde üretiyor ve tasarruf ediyoruz. Dost belediyelerimize de katkı sunmaya çalışıyoruz. Üreterek dayanışmayı büyütüyoruz” dedi.

Açtığı tekstil atölyesi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafetleri üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi, Alpu ve Bilecik Belediyesi için iş kıyafetleri üretmesinin ardından son olarak Seyitgazi ve Mahmudiye Belediyesi personelleri için iş kıyafetleri üretti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iş kıyafetlerini teslim etmek için Seyitgazi ve Mahmudiye’ye gitti. Başkan Kurt’un ilk adresi Seyitgazi oldu. Önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyitgazi İlçe Binasını ziyaret eden Başkan Kurt, Seyitgazi CHP İlçe Başkanı Selma Sara, İlçe yöneticileri ve partililerle buluştu. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’nin de bulunduğu ziyaret sonrasında Başkan Kurt, Tepe ile birlikte Seyitgazi esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt ve Tepe, buradan Seyitgazi Belediyesi’ne geçti. Bir süre Uğur Tepe’nin makamında Tepe ile sohbet eden Başkan Kurt, Tepe’ye Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi’nde hazırlanan iş kıyafeti örneklerini teslim etti. Odunpazarı Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi arasında gerçekleştirilen işbirliği çalışması ile Seyitgazi Belediyesi’nin yazlık ve kışlık personel iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından temin edilecek.

DOST BELEDİYELERİMİZE DE KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Belediyelerin kıt kaynaklarla çalışma ürettiğine dikkat çeken Başkan Kurt, belediyelerin bu nedenle tasarruf yapmak zorunda olduğunu belirtti. Belediyelerin taşeron sistemini sona erdirerek aradaki müteahhitti çıkarması gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, “Taşeron sistemi halkçı belediyecilerin işi değil. Odunpazarı Belediyesi’nde biz her alandaki taşeronu sona erdirdik. Net yüzde 25 müteahhit kârını kendi bünyemizde bıraktık. Tekstil Atölyesi’de bunlardan biri” dedi.

Her iki belediye arasında yapılan iş birliği hakkında de değerlendirmede bulunan Başkan Kurt, “Tekstil atölyemizde istihdam edilen kadınlar tarafından üretilen iş kıyafetlerini çok daha uygun maliyetlerde üretiyor ve tasarruf ediyoruz. Dost belediyelerimize de katkı sunmaya çalışıyoruz ve belediyelerimizin personel kıyafetlerini de bu atölyede üretiyoruz. Üreterek dayanışmayı büyütüyoruz” diye konuştu.

TEPE’DEN KURT’TA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un her zaman Seyitgazi Belediyesi’ne destek verdiğinin altını çizen Başkan Tepe, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

HEM ODUNPAZARI HEM SEYİTGAZİ HEM DE MAHMUDİYE KAZANDI

Başkan Kurt’un Seyitgazi’den sonraki adresi Mahmudiye oldu. Burada da önce CHP Mahmudiye İlçe Binasını ziyaret eden Başkan Kurt, CHP Mahmudiye İlçe Başkanı Gürcan Demircan, ilçe yöneticileri ve partililer ile buluştu. İlçe binasında bir süre Gürcan ve partililerle sohbet eden Başkan Kurt, ardından da Mahmudiye Belediyesi’ne gitti. Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi’nde hazırlanan iş kıyafeti örneklerini teslim etti. Odunpazarı Belediyesi ve Mahmudiye Belediyesi arasında gerçekleştirilen işbirliği çalışması ile Mahmudiye Belediyesi’nin yazlık ve kışlık personel iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından temin edilecek.

Her iki belediye arasında yapılan iş birliği hakkında de değerlendirmede bulunan Başkan Kurt, üreterek dayanışmayı büyüttüklerini söyledi. Tekstil atölyesinde üretilen iş kıyafetlerini çok daha uygun maliyetlerde üreterek tasarruf ettiklerini kaydeden Başkan Kurt, dost belediyelerin personel kıyafetlerini de bu atölyede ürettiklerini söyledi. Başkan Kurt, “Hem piyasadan uygun fiyata hem de daha hızlı şekilde teminini sağlıyoruz. Bugün de Seyitgazi Belediyemizin ardından Mahmudiye Belediyemizin iş kıyafetlerini teslim ettik. Hem Odunpazarı hem Seyitgazi hem de Mahmudiye kazandı” dedi.

Anka Haber Ajansı