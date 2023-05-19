Odunpazarı Belediyesi'nden 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Ormanı’nda 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü düzenledi. Doğa yürüyüşünde konuşan Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bizi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu milliyetçi olmamakla suçlayanlar, aynaya baksın. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. 19 Mayıs 1919’da nasıl emperyalistlere karşı durmuşsak, bugün de herkese karşı aynı duruşu sergiliyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Ormanı’nda 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü düzenledi. Doğa yürüyüşünde konuşan Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bizi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu milliyetçi olmamakla suçlayanlar, aynaya baksın. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. 19 Mayıs 1919’da nasıl emperyalistlere karşı durmuşsak, bugün de herkese karşı aynı duruşu sergiliyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri de 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü oldu. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü, Kent Ormanı’nda yapıldı. Yürüyüşe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda genç katıldı.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!"

Doğa yürüyüşünde konuşan Başkan Kurt, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Türkiye’nin en büyük ve önemli, bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün. Samsun’dan Ankara’ya kadar geçen dönemde yaşanan olayları şöyle bir gözden geçirirseniz; Cumhuriyet, dünyanın bütün güçlerine karşı kazmayla, kürekle, çapayla savaşa bilmiş, direnebilmiş bir iradenin sonucunda kurulmuş. Ancak, bugün Cumhuriyetimiz tehlikede. 19 Mayıs 1919’daki gibi gençlere ihtiyacımız var. Birleşmeye, birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. O gün, padişah ile emperyalistlerin borazanlığını yapanlar, bugün yine aynı kafa ile bize saldırmakta. Buna rağmen kazanmak, yan yana gelip başarmak zorundayız. Geçen hafta yapılan seçimde sarstık, kazanamadılar. Biz kaybetmedik, onlar kazanamadı. 28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde biz kazanacağız. Çünkü 19 Mayıs ruhu ile hareket eden biziz.

Bugün, bizi milliyetçi olmamakla suçlayanlar tabelalardaki TC’yi kimin kaldırdığına, okullarda çocuklarımızın söylediği Andımız’ı kimin kaldırdığına, çadır mahkemelerini kimlerin kurduğuna, Oslo görüşmelerini kimlerin yaptığına baksınlar. Dolayısıyla bizi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu milliyetçi olmamakla suçlayanlar, aynaya baksın. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. 19 Mayıs 1919’da nasıl emperyalistlere karşı durmuşsak, bugün de herkese karşı aynı duruşu sergiliyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye’nin bütün aydınlarını, ilerici unsurlarını, demokratlarını yan yana getirdik. 28 Mayıs’ta büyük bir zaferi hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında bu Cumhuriyeti kaybetmeyeceğiz. Birinci yüzyılda başkahraman bir Kemal’di, şimdi de başka bir Kemal ile bu seçimi kazanacağız. Seçime katılmayan, küsen hemşehrilerimizi uyarın, çağırın. Bu seçimi çocuklarımız, gençlerimiz, torunlarımız ve geleceğimiz için mutlaka kazanmalıyız. Birlikte olmak zorundayız. İhmal edilecek bir tarafı yoktur. Bu seçimde birlikte olmalıyız. 19 Mayıs’ta bu ruhla kutlanmalı. Ben hepinizin bayramını Kuvayi Milliye ruhu ile kutluyorum.”

"SİZLERİN ÜLKENİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü’nde konuşma yapan bir diğer isim de Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru oldu. Sadece Türkiye’de gençlere ve çocuklara armağan edilen bayramlar olduğunu vurgulayan Kumru, "Çok şanslıyız. Mustafa Kemal Atatürk, gençlere bu ülkenin geleceğini, yönetimini, inşasını bırakmış. Bununla ilgili de birçok söz söylemiş. Önümüzdeki süreçte seçimler var. Bu seçimlerde de siz gençlerin Türkiye’ye sahip çıkmak için, aydın, çağdaş, demokratik cumhuriyete sahip çıkmak için sandık başına gideceksiniz. Sizlerin ülkenin geleceğine sahip çıkması çok önemli. Umarım 28 Mayıs’ta sandık başına gidecek, ülkemizin ve sizlerin geleceğinizde söz sahibi olacaksınız" dedi.

Anka Haber Ajansı