Oğlunun Katilinin Ağabeyini Öldüren Baba İle 3 Şüpheli Adliyede

Naim GÜLVEREN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı 38 LC 293 plakalı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı.

Hamza Kocaman'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Adana'ya götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Girişte gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna Bayrak, "Adalet yerini bulacak. Yapacak bir şey yok" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı