Öğrencileri ilgilendiriyor; Meteoroloji uyardı: Sömestr tatili uzayabilir

Şubat ayıyla başlayan kar yağışları Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürürken dikkat çeken bir uyarı geldi. İstanbul için de çok kuvvetli kar uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbulluları pazar günü için uyararak 'evinizde oturun' açıklamasında bulundu. Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise okul tatilinin uzayabileceğini öne sürdü.

İstanbul'da yılın ilk karı geçtiğimiz günlerde yağdı. Kentin yüksek bölgelerinde yer yer etkili kar yağışı etkisini ise göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü itibariyle çok şiddetli kar yağışı bekleniyor.

UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbulluları pazar günü için yağış konusunda uyardı.

Prof. Dr. Şen konuyla ilgili paylaşımında şunları belirtti:

"İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler kky'lu. Sıcaklık 8 C. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur."

'Tatil uzayabilir iddiası'

Öte yandan tahminlere göre megakentte kar yağışı cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Pazar günü ise sıcaklık 0 derecenin altında hissedilecek. Bir uyarı da NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan geldi. Çalışkan, cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini kaydederek, ''Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir'' diyerek uyarıda bulundu.

Ülke genelde kar yağışı beklendiğini vurgulayan Çalışkan, "Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek" diye konuştu.

Vali Yerlikaya'dan da uyarı var!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

DOĞU'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgesindeki illerde şiddetli kar yağışı sürüyor. İç Anadolu bölgesinde de şiddetli kar yağışı hakim.

Özellikle Sivas'ta şiddetli kar yağışı etkisini göstermiş durumda.

Kaynak: Halk TV