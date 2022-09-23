Öğretmen Tartıştığı Eşini, Başına Doğrama Tahtası İle Vurarak Öldürdü

Öğretmen Tartıştığı Eşini, Başına Doğrama Tahtası İle Vurarak Öldürdü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak öldürdü.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Öğretmen Tartıştığı Eşini, Başına Doğrama Tahtası İle Vurarak Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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