Oğuz Kaan Salıcı: “Diyelim Ki Sayım Esnasında Elektrikler Kesildi. Sandığın Üzerine Oturacak Bir Chp’li Var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini “fedakarlık seçimi” diye tanımladı. Seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyleyen Salıcı, “Diyelim ki sayım esnasında hava karardı ve elektrikler kesildi. O sayım sağlıklı yapılamaz. Onun (sandığın) üzerine oturacak bir CHP’li var” dedi. Salıcı, “Alacağımız bazı tedbirleri bilmelerine şu anda ihtiyaç yok. Biz, seçimin güvenli bir ortamda, hatta güvenli iklimde yapılması içi

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini “fedakarlık seçimi” diye tanımladı. Seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyleyen Salıcı, “Diyelim ki sayım esnasında hava karardı ve elektrikler kesildi. O sayım sağlıklı yapılamaz. Onun (sandığın) üzerine oturacak bir CHP’li var” dedi. Salıcı, “Alacağımız bazı tedbirleri bilmelerine şu anda ihtiyaç yok. Biz, seçimin güvenli bir ortamda, hatta güvenli iklimde yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle yaptığı sohbette gündemdeki konuları değerlendirdi. Salıcı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara 1. Bölge’de CHP listesinden aday gösterilmesi konusundaki tartışmaları şöyle yorumladı:

“İttifak içindeki partilerle görüşürken ve onlardan bazı arkadaşlar bizim listelerimize yer alırken biz bir isim tartışmasına girmedik. İsimler üzerinden bir değerlendirme doğru olmaz. O, ittifakın parçası olan ve CHP listesine isim veren partinin yapması gereken bir değerlendirme. Dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu konuyla ilgili tartışma doğru olmaz.”

“SİYASET, İSİMLER ÜZERİNDE DURMAZ”

Sadullah Ergin’in adaylığı nedeniyle bir oy kaybı yaşamayacaklarını savunan Salıcı, “Siyaset, isimler üzerinde durmaz. Millet İttifakı, siyasi fikirler üzerinden yürüyor. Hatırlarsanız, Saray bize uzun zaman dedi ki ‘Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler ittifakı’. Herhalde öyle olmadığını Tayyip Erdoğan’ın kendisi bile anlamıştır” dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, her seçimde her partinin listelerine yönelik tartışmalar yaşandığını belirterek, “Burada önemli olan şey, birlik ve bütünlük içinde partinin ve ittifakın seçime gitmesini sağlamaktır. Bu seçimde şöyle bir avantajımız da var. CHP örgütü diri, çalışıyor. Aynı zamanda ittifak içinde olduğumuz diğer partilerin teşkilatları da bu sürecin içinde. Koordinasyon içindeler. Biz, hazırlıklı şekilde gidiyoruz seçim ortamına” diye konuştu.

“İÇİŞLERİ BAKANI NİYE VAR”

Salıcı, seçim güvenliği konusunda 2 yıldır çalışma yürüttüklerini bildirerek, Suriyeli seçmen iddiaları konusunda şunları kaydetti:

“Seçime 32 gün kala, bu, yeni başlamış bir tartışma ve kaygı değil. Çok önceden beri gelen bir tartışma. Bu kaygıları ortadan kaldırma görevi, mevcut iktidarın ve Yüksek Seçim Kurulu’nun. Bu kaygıları ortadan kaldıracak bir adım atmadıkları sürece bu kaygıları gündemde tutmuş oluyorlar. Vatandaşımıza ‘Neden bu konuda kaygılısın’ diye sormak haksızlık olur. Biz, SADAT’ın önüne gitmiş bir siyasi partiyiz. Meseleyi sadece seçim gününe endeksleyen bir siyasi parti değiliz. Seçime giderkenki siyaset ikliminin de seçim güvenliğinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Sizce, arka arkaya siyasi partilerin il başkanlıklarının önünde, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre ‘raslantısal, siyasi partiyi hedeflemeyen saldırılar’ oluyor olması, ateş açılıyor olması, bunlar seçim güvenliğini olumlu etkileyen şeyler mi? İçişleri Bakanı niye var?”

“SANDIĞIN ÜZERİNE OTURACAK BİR CHP’Lİ VAR”

Salıcı, Millet İttifakı’ndaki siyasi partiler ve seçimlerin adil şekilde yapılmasını isteyen herkesle iş birliği yapacaklarını açıklayarak, “Bu seçimlerde vatandaşımızın sandığa güven içinde giderek oy atmasını sağlayacak tedbirler alıyoruz” dedi. Salıcı, seçim günü elektrik kesilmesi halinde alacakların önlemlerin hazır olduğunu bildirerek, “Sandığın üstüne oturmak olabilir. Diyelim ki sayım esnasında hava karardı ve elektrikler kesildi. O sayım sağlıklı yapılamaz. Onun üzerine oturacak bir CHP’li var” diye vurguladı.

“FEDAKARLIK SEÇİMİ”

14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri “Fedakarlık seçimi” diye tanımlayan Oğuz Kaan Salıcı, “Bu seçim, herkes için fedakarlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de bizim örgütlerimizde çalışan arkadaşlarımız için de yıllarca parlamentoda görev yapmış deneyimli siyasetçiler için de fedakarlık seçimi” dedi.

“BİZ, SEÇİM GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ”

Salıcı, terör örgütü Hizbullah’ı özellikle Doğu ve Güneydoğu’da seçim güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Biz, seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alacağız. Bu konuda kararlıyız. Alacağımız bazı tedbirleri bilmelerine şu anda ihtiyaç yok. Biz, seçimin güvenli bir ortamda, hatta güvenli iklimde yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla seçimle ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa gerekli tedbiri alacağız.”

Salıcı, İstanbul’dan aday gösterilen avukat Türkan Elçi’nin neden Diyarbakır’dan aday gösterilmediğini ise “İstanbul’da ciddi bir Kürt seçmen var, Diyarbakır’da da benzer şekilde. Dolayısıyla Türkiye’nin farklı yerlerinde CHP’ye oy vermek isteyen seçmeni kucaklamak için Türkan Hanım İstanbul’dan aday” dedi.

Anka Haber Ajansı