Oğuz Kaan Salıcı: İsrail’e Ticaret Kısıtlaması Kararını Halkımız Aldı, Ticaret Bakanlığı Sadece Açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanlığı’nın, savaşın başlamasından 6 ay sonra İsrail ile ihracatın kısıtlanması kararına ilişkin; “Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz, yoksa seçim yenilgisini mi. Bu kararı halkımız aldı, Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı. Saray’ın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanlığı’nın, savaşın başlamasından 6 ay sonra İsrail ile ihracatın kısıtlanması kararına ilişkin; “Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz, yoksa seçim yenilgisini mi. Bu kararı halkımız aldı, Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı. Saray’ın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iktidarın bugün aldığı İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatı sınırlandırması kararıyla ilgili açıklama yaptı. Kararın geç alınmasını eleştiren Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz, yoksa seçim yenilgisini mi?

Filistin’de toplam 30 bin insan katledilirken, Türkiye’den İsrail’e; ekimde 328, kasımda 300, aralıkta 396, ocakta 318, şubatta 395 milyon dolar, toplam 2 milyar dolar civarında ihracat yapıldı.

Kısıtlama nihayet bugün geldi. Çünkü Filistin AKP’nin umrunda değildi. ‘Ticaret Bakanlığı kısıtlama kararı aldı’ dersek yanılırız. Bu kararı halkımız aldı, Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı.

Saray’ın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı