Oğuz Kaan Salıcı: “Kimsenin Şüphesi Olmasın; Chp’li Belediyelerin Kapısı Herkese Açık Olacak”

Oğuz Kaan Salıcı: “Kimsenin Şüphesi Olmasın; Chp’li Belediyelerin Kapısı Herkese Açık Olacak”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” dedi.

Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Özel’e eşlik eden Köksal Özel’den önce yaptığı konuşmada kentte, “DEM Parti hariç kapılarının tüm siyasi partilere açık olacağını” söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, Köksal’ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak. Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: “İzmir Aşağılanmayı Hak Etmiyor”
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: “İzmir Aşağılanmayı Hak Etmiyor”
Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’a: “Ya Kendine Başka İş Bulacak Ya Da Başka Parti"
Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’a: “Ya Kendine Başka İş Bulacak Ya Da Başka Parti"
Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz: “Dikili’ye Doğal Gazı Biz Getirdik, Bu Da Bize Nasip Oldu”
Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz: “Dikili’ye Doğal Gazı Biz Getirdik, Bu Da Bize Nasip Oldu”
Ömer Fethi Gürer: “Artan Ayakkabı Fiyatları Z Kuşağına Ayakkabısını Tamir Ettirmeyi Öğretti”
Ömer Fethi Gürer: “Artan Ayakkabı Fiyatları Z Kuşağına Ayakkabısını Tamir Ettirmeyi Öğretti”
Kılıçdaroğlu, Erdoğan Bayraktar'a Hakaret Ettiği Suçlamasıyla Yargılanıyor
Kılıçdaroğlu, Erdoğan Bayraktar'a Hakaret Ettiği Suçlamasıyla Yargılanıyor
Servisçi Esnafından Muhittin Böcek’e Destek
Servisçi Esnafından Muhittin Böcek’e Destek
Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi Esnafını Ziyaret Etti
Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi Esnafını Ziyaret Etti