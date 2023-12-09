Oğuz Kaan Salıcı’dan Van Gölü Havzası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İçin Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Van merkezli olmak üzere Van Gölü Havzası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Van merkezli olmak üzere Van Gölü Havzası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı altında Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Van merkezli “Van Gölü Havzası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı” kurumasını önerdi.

SINIR TİCARETİNİN YAPILDIĞI TEK İL

Salıcı, önergenin gerekçesinde Van ilimizin sahip olduğu jeostratejik konumu itibari ile diğer bölgesel kalkınma merkezleri arasında önemli farklar bulunduğunu belirtti. Gerekçede, “İlk olarak, Van ili sınır ticareti bağlamında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biridir. Kalkınma İdaresi Başkanlıkları içinde (Konya, Giresun, Erzurum) sınır ticaretinin yapıldığı tek ildir. İkinci olarak, Van Gölü ve havzasının kendi hinterlandının sosyoekonomik, ulaşım imkanları oldukça farklıdır. Halen faaliyet gösteren bölge esaslı kuruluşlar ve iller incelendiğinde bu durum açık şekilde ortaya çıkacaktır” değerlendirmesini yaptı.

BAĞLI İLLER ARASINDA MESAFE UZUN

Salıcı, teklifin gerekçesinde; Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma İdaresi merkezinin bulunduğu Erzurum ilinin bağlı bulunan diğer illere olan mesafesinin uzaklığına da dikkat çekerek, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığının yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Salıcı, “Kalkınma idaresine bağlı Hakkari il ve ilçeleri arasında ulaşımın zorluk derecesi özellikle kış şartlarında tüm kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bu nedenle Anayasanın 126’ıncı maddesinde belirtilen ‘verim ve uyum sağlamak’ kriteri açısından Van merkezli yeni bir bölgesel kalkınma idaresine acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Salıcı teklifinin gerekçesinde Van Gölü Havzası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmasının önemine değinerek şunları ifade etti:

“Kalkınma Ajansı ile uyumluluk sağlanması açısından Van Gölü Havzasını kapsayacak yeni bir Kalkınma İdaresi başkanlığına gereklilik olduğu açıkça görülmektedir. Diğer taraftan TRB 2 olarak adlandırılan bölgede bulunan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri aynı zamanda Türkiye’nin en yoksul bölgeleri arasındadır. Dolayısıyla ekonomik kalkınma alanında da özel düzenleme ve regülasyonlara ihtiyacın en yüksek olduğu bölge TRB2 illeridir. Mevcut durumda DAP sorumluluğunda bulunan il sayısı 14 olup bu sayı bölgeye bağlı illerin coğrafi durumu, merkeze yakınlığı, iklim, sosyoloji, ekonomik panorama ve illerin birbiri ile olan ticaret ilişkileri dikkate alındığında illerin bir yönetilebilme sorunu olduğu açıktır.”

Salıcı, teklifinde Van Gölü Havzası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Van ilinde kurulmasını ve Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak illeri kapsamasını önerdi.

Anka Haber Ajansı