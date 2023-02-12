Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye gelen bağışları 'para aklama' ihbarı üzerine AFAD'a aktaracak

YouTube'da Babala TV adlı kanalda yayın yapan sanatçı Oğuzhan Uğur, ABD'den büyük bir bağış beklediklerini, ancak aldıkları bir ihbar üzerine parayı doğrudan AFAD'a aktaracaklarını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yıkıma neden oldu. AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan, MHP'li Birol Gür, Akşam gazetesinin, iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Turgay Güler deprem bölgeleri için çalışma başlatan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi.

Hedef göstermenin ardından Haluk Levent kameraların karşısına geçti bağışlarla yaptıkları ve yapacakları yardımları açıkladı. Levent, kendisini hedef gösteren kişilerle görüşmesinden sonra Güler ve Doğan, tweetlerini geri çekti.

ugün Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye gelen bağışlara ilişkin bir açıklama yaptı. ABD'den büyük bir bağış beklendiğini söyleyen Uğur, ihbar aldıklarını ifade etti. Uğur, "Bizi Afad’a düşman sanıp 'Babala’dan başkasına bağış yapmayız' diyenler vardı. ABD’den büyük bir para bağışı bekleniyordu. 'Katakulli yapıp para aklamaya çalışanlar olacak' ihbarı aldık. Yurt dışından gelen parayı sadece AFAD a aktaracağız. Kimseyi pis amaçlarına ulaştırmayacağız!" dedi.

Kaynak: gercekgundem.com