Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Tarkan açıklaması! Tarkan çok kızacak...

YouTuber ve şarkıcı Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ilk gününden beri iktidara yakın isimler tarafından hedef alınıyordu. Uğur, bu kez Tarkan hakkında yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

Oğuzhan Uğur depremin olduğu ilk günden beri depremzedeler için yardım kampanyalarının içinde aktif olarak rol oynayan isimler arasında yer alıyor. Bugüne dek çok sayıda ünlünün deprem için verdiği destekler olduğu bilinirken, Tarkan'dan bir yardım haberinin gelmeyişi kafaları büyük ölçüde karıştırmıştı. Konuya ilişkin dikkat çeken açıklama ise Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Bir Süredir Hedefteydi

Bir süredir iktidara yakın isimler tarafından hedef haline getirilen Oğuzhan Uğur hız kesmeden yardım toplamaya ve deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda ünlü isim yardım yapıyor. Yardım yapan ünlü isimler sosyal medyadan da zaman zaman duyuruluyor.

Kenan İmirzalioğlu, Hülya Avşar, Afra Saraçoğlu, Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler ön sıralarda yer alıyor.

Tarkan'ın fanları ise Tarkan'dan herhangi bir açıklama gelmeyince rahatsız olmuştu.

Bir çok kişi Tarkan'ın yardım yapmadığını düşünüyordu.

Oğuzhan Uğur Gerçeği Açıkladı

Ancak gerçek başka çıktı. Tarkan yardım yapan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Tarkan'ın yardım yapan ünlüler arasında olduğunu duyurdu.

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından şunları yazdı;

'Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…'

Kaynak: gercekgundem.com