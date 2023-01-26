Oğuzhan Uğur'dan flaş Ali Koç açıklaması: 'Ekibi bize ulaştı...'

Oğuzhan Uğur'dan flaş Ali Koç açıklaması: 'Ekibi bize ulaştı...'

Siyasi yorumları ve siyasi isimler ile yaptığı yayınlarla gündemden düşmeyen müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Koç, Fenerbahçelileri sevindiren haberi Twitter hesabından paylaştı.

YouTube kanalı Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, son dönemde siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde yer almış ve birçok kişinin ilgisini çeken konuları konuklarıyla değerlendirmişti. Uğur'dan Twitter'da flaş bir paylaşım geldi.

Oğuzhan Uğur, Fenerabhçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve yakın zamanda bir yayın yapılacağını açıkladı.

Uğur'un Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında."

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Kaynak: haber3.com

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