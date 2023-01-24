Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi: 'Seçime daha hazırlıklı'

YouTuber Oğuzhan Uğur, tv100'den Ece Üner'e konuştu. Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırarak, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime hazır olduğunu ifade etti.

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında konuştu. Daha önceki seçimlerde ulaşılamayan sandıkları konuştuklarını söyleyen Uğur, Kılıçdaroğlu'nun daha fazla isimle daha bilinçli bir şekilde sandıklara sahip çıkılacağı mesajını verdiğini ifade etti; "İletişim sorunları sanıyorum bu seçimde tekrarlanmayacak. Ben öyle bir izlenim aldım kendisinden. Kendileri çok hazırlar." dedi.

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de düzenlediği "Mevzular Açık Mikrofon" programı hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı. Görüşmedeki izlenimlerini tv100'den Ece Üner ile paylaşan Uğur, şunları söyledi:

"Program hakkındaki görüşleri konuştuk, önceki seçimlerde ulaşılamayan sandıkları konuştuk. Bu defa daha fazla isimle daha bilinçli bir şekilde sandıklara sahip çıkılacağı mesajını verdi, bence.

Bu sefer herkes daha hazırlıklı gibi seçime. Elbette daha önce de hazırlardır ama teknolojik aksaklıklar, irtibat, iletişim sorunları sanıyorum bu seçimde tekrarlanmayacak. Ben öyle bir izlenim aldım kendisinden. Kendileri çok hazırlar."

Kaynak: t24.com.tr



