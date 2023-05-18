Okan Gaytancıoğlu: "Acilen Süt Fiyatının Arttırılması Gerekiyor"

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiğ inek sütü satış fiyatına uzun süredir zam yapılmadığını belirterek üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "İnekler kesildi. Türkiye’de hayvancılık çöküyor, insanlar hayvancılık yapmak istiyor ama hala süt fiyatına Ulusal Süt Konseyi bir müdahale yapamıyor. Acilen süt fiyatının arttırılması gerekiyor" dedi.

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiğ inek sütü satış fiyatına uzun süredir zam yapılmadığını belirterek üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "İnekler kesildi. Türkiye’de hayvancılık çöküyor, insanlar hayvancılık yapmak istiyor ama hala süt fiyatına Ulusal Süt Konseyi bir müdahale yapamıyor. Acilen süt fiyatının arttırılması gerekiyor" dedi.

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan üretici Fedai Oktay’ı merada ineklerini otlatırken ziyaret etti. Gaytancıoğlu, Türkiye’de süt ineklerinin kesime gittiğini, üreticilerin süt üretiminden vazgeçmeye başladığını ifade etti.

"SÜT İNEKLERİ KESİLE KESİLE KALMADI"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Süt fiyatı 10 lira, çay fiyatı 4 lira. Şimdi sen hayvanlarını meraya salıyorsun, birkaç ay sonra merada ot da kalmayacak. Bir ay sonra bitecek. Hayvancılık yapılamaz ki, senin burada birkaç tane ineğin var. Benim bildiğim çoğu inekler kesildi. Türkiye’de hayvancılık çöküyor, insanlar hayvancılık yapmak istiyor ama hala süt fiyatına Ulusal Süt Konseyi bir müdahale yapamıyor. Tarım Bakanlığı da destekleme primini vermiyor. Verse de yetersiz. Acilen süt fiyatının arttırılması gerekiyor. Bu hayvancılık başka türlü yapılamaz. Süt inekleri kesile kesile kalmadı."

"İNEK YOK, DANASI NASIL OLSUN"

Üretici Fedai Oktay ise şunları söyledi:

"Kalitesine göre bir çuval yem 400-500 lira. Bir ay sonra merada ot bitecek. Bir daha ambara kuvvet… Yükü kaldıramadın mı, bırakacaksın. Bana fiyat versin, desteklemesin. Ben emeğimin karşılığını alayım. Lokantada bir ayran 5-10 lira. Market, hastanede suyu 4 liraya alamazsın. Yazık, günah… Altından kalkamıyoruz, en sonunda bitecek. İnek yok, danası nasıl olsun. Ondan sonra ‘kıyma bu kadar olmuş’ olacak tabi."

Anka Haber Ajansı