Okan Gaytancıoğlu, Ayçiçeği Tarlasından Seslendi: “Yüzde 40 Yağlı Ayçiçeğinin En Az 20 Lira Olması Lazım”

Trakya Birlik, hasadı devam eden ayçiçeği taban alım fiyatını açıklamadı. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kilogram alım fiyatının 20 lira olması gerektiğini belirterek, “Yüzde 40 yağlı ayçiçeğinin en az 20 lira olması lazım. Geçen sene ki gibi politika uygulanırsa korkarım biz yine başka ülkelerden ciddi ithalat yaparız, zaten dövizimiz yok 3-4 milyar dövizi savaşan Rus ve Ukrayna çiftçisine veririz” dedi.

Trakya Birlik, hasadı devam eden ayçiçeği taban alım fiyatını açıklamadı. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kilogram alım fiyatının 20 lira olması gerektiğini belirterek, “Yüzde 40 yağlı ayçiçeğinin en az 20 lira olması lazım. Geçen sene ki gibi politika uygulanırsa korkarım biz yine başka ülkelerden ciddi ithalat yaparız, zaten dövizimiz yok 3-4 milyar dövizi savaşan Rus ve Ukrayna çiftçisine veririz” dedi.

Trakya Birlik, hasadı devam eden ayçiçeği taban alım fiyatını açıklamadı. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, artan maliyetlerden dolayı yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kilogram alım fiyatının 20 lira olması gerektiğini söyledi. Ayçiçeği tarlasında bugün açıklama yapan Gaytancıoğlu, kuraklık nedeniyle Trakya’da verim kaybı yaşanacağını kaydetti.

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl rekor bir üretim yaptık. Yaklaşık 2 milyon tona çıktık. İhtiyacımız 3 milyon ton fakat bu sene 1,5 milyon ton civarı bekliyoruz. Neden mi? Öncelikle fiyat politikasından… Geçen sene en büyük alıcı Trakya birlik 12 lira fiyat açıkladı ama piyasa 10 liralara kadar geriledi. Nedeni sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalat… Yani kendi çiftçimize vermedik yine başka ülkelerin çiftçilerine kazandırdık. Bu sene ekilişler az oldu. Bir de bu sene kuraklık var. Verim geçen seneye göre yarı yarıya düştü. Maliyet mi? Maliyet bundan 3 ay önce yaklaşık 12-13 liraydı ama o zaman mazot 19 liraydı. Şimdi bu tarlaya biçerdöver girecek ve her şey yüzde yüz arttı. Yüzde 40 yağlı ayçiçeğinin en az 20 lira olması lazım. Bu üretici biraz kurtarır ve belki seneye üretim yapmaya zorlar ama daha düşük fiyatlar verilirse geçen sene ki gibi politika uygulanırsa korkarım biz yine başka ülkelerden ciddi ithalat yaparız, zaten dövizimiz yok 3-4 milyar dövizi savaşan Rus ve Ukrayna çiftçisine veririz.”

Anka Haber Ajansı