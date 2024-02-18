Okan Gaytancıoğlu: “Çeltik Tohum Fiyatları Yüzde 200 Artacak”

CHP eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çeltik üreticisinin girdi maliyetlerinin geçen yıla göre arttığını, çeltik tohum satış fiyatında yaklaşık yüzde 200 artış yaşanacağını söyledi. Gaytancıoğlu, “Gübre fiyatları yüzde 100’ün üzerinde artmış, akaryakıt fiyatları sadece 6 ayda yüzde 118 artmış, destekleme fiyatı hala 10 kuruş. Bu desteğin 2-3 liraya çıkartılması gerekmekte” dedi.

Gaytancıoğlu, boş çeltik tarlasından yaptığı açıklamada, yakın zamanda üreticinin tarlasına çeltik ekeceğini ifade etti. Çeltik tohum satış fiyatının arttığını dile getiren Gaytancıoğlu, çeltik verilen desteklemenin artması gerektiğini kaydetti.

“BU DESTEĞİN 2-3 LİRAYA ÇIKARTILMASI GEREKMEKTE”

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye çeltikte net ithalatçı. Hatta 2023 yılında ithalat rekoru kırdı. Tam 550 bin ton Türkiye üretimi kadar ithalat yapıldı. Bu çeltiğin tohumu, geçen sene bu tohum yaklaşık 15-16 lira civarındaydı. Bu sene yüzde 200’lerin üzerinde zam geleceği söyleniyor. Yani kilosu 60-70 liralara çıkacak. Bütün tarımsal girdilerde artış var, ürün fiyatları nedense artmıyor. 15 sene önce de 10 kuruştu hala 10 kuruş. Buradan yetkililere sesleniyorum. Tohum fiyatları yüzde 200 artmış, gübre fiyatları yüzde 100’ün üzerinde artmış, akaryakıt fiyatları sadece 6 ayda yüzde 118 artmış, destekleme fiyatı hala 10 kuruş. Bu desteğin 2-3 liraya çıkartılması gerekmekte. Çünkü biz ithalatçı bir ülkeyiz. İthalatçı bir ülkeden kurtulup üretici bir ülke olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız.”

Anka Haber Ajansı