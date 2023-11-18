Okan Gaytancıoğlu: “Çiftçinin Parasını Neden Ödemiyorsunuz?”

27. dönem Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday üreticisine ton başına vermesi gereken bin lirayı 7 aydır ödemediğini söyledi. Gaytancıoğlu, “Aralık ayına giriyoruz, 7 ay geçti. 7 ay önce mazot ne kadardı? Şimdi ne kadar oldu? Gübreye ne kadar zam geldi. Enflasyon ne oldu? Çiftçinin parasını neden ödemiyorsunuz?” dedi.

27. dönem Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday üreticisine ton başına vermesi gereken bin lirayı 7 aydır ödemediğini söyledi. Gaytancıoğlu, “Aralık ayına giriyoruz, 7 ay geçti. 7 ay önce mazot ne kadardı? Şimdi ne kadar oldu? Gübreye ne kadar zam geldi. Enflasyon ne oldu? Çiftçinin parasını neden ödemiyorsunuz?" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün buğday ekili tarlada yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday üreticilerine ton başına bin TL’yi bir an önce ödemesi gerektiğini ifade etti. Gaytancıoğlu, Türkiye’de 2023 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar tam 9 milyon ton buğday ithalatı yapıldığının da altını çizdi.

“NEDEN HALA İTHALATLA BİZ ÇİFTÇİYİ TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ?”

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

“Halkımızın temel gıda maddesi buğday… Yeni sezonda da çıkış yaptı. Uzun süren kuraklıktan sonra gelen yağışlarla buğdaylar ekildi. Kuruya ekildi ama üzerine yağışlar yağdı. Çiftçi burada riske girdi. Buğdaylar boy yapmaya başladı, çiftçinin yüzü gülüyor ama doğru dürüst gülmüyor. Neden mi, bu tarlada da daha önce buğday vardı. Buğdayını sattı, dedi ki Toprak Mahsulleri Ofisi, ‘ 7 bin 250 lira fiyat vereceğim. Bin lira da üstüne para vereceğim.’ Geçen sene de böyle demişti. Bin lirayı hemen verdi fakat bin lirayı hala vermedi. Kaç ay geçti? Aralık ayına giriyoruz, 7 ay geçti. 7 ay önce mazot ne kadardı şimdi ne kadar oldu? Gübreye ne kadar zam geldi, enflasyon ne oldu? Çiftçinin parasını neden ödemiyorsunuz? Neden hala ithalatla biz çiftçiyi terbiye etmeye çalışıyoruz? Türkiye 2023 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar tam 9 milyon ton buğday ithal etti. Kendi çiftçisine ton başına bin lira vermekten imtina eden devlet başka ülkelerin çiftçilerine oluk oluk döviz ödüyor.”

Anka Haber Ajansı