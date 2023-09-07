Okan Gaytancıoğlu: “Çiftçiye Bir Kuraklık Ödemesi Yapılması Lazım”

27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik’in ayçiçek alım fiyatını hala açıklamadığını, Trakya’da kuraklıktan dolayı verimin az olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, “Çiftçinin maliyeti zaten 16-17 lirayı buluyor. 70 kilogram verim alınan bir yerde, 20 lira da yetmez. Çiftçiye bir kuraklık ödemesi yapılması lazım. Defaten bir ödeme yapılması lazım” dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik’in ayçiçek alım fiyatını hala açıklamadığını belirterek, “Çiftçi perişan verimler çok düşük, yağ verimleri de düşük. Çiftçinin maliyeti zaten 16-17 lirayı buluyor. 70 kilogram verim alınan bir yerde, 20 lira da yetmez. Çiftçiye bir kuraklık ödemesi yapılması lazım. Defaten bir ödeme yapılması lazım” dedi.

Gaytancıoğlu, bugün hasadı yapılmış bir ayçiçeği tarlasında yaptığı açıklamada, ayçiçeğinde alım fiyatının hala belirlenmediğine dikkat çekti. Trakya’da kuraklık nedeniyle ayçiçek veriminin az olduğunu, devletin çiftçiye kuraklık desteği vermesi gerektiğini kaydetti.

“TARLALAR YAVAŞ YAVAŞ ELDEN ÇIKIYOR”

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Bugünler de başta Ziraat Bankası olmak üzere tüm bankalar çiftçilerin kredilerini dondurdular. Defalarca uyardık. Çiftçi krediyle iş yapıyor. Çiftçi tabir caizse borcuna takla attırıyor. Yeri geldiğinde traktörünü satıyor başka bir traktör alırken onu finansman olarak kullanıyor. Hala ayçiçeğinde bir fiyat yok. Çiftçi perişan verimler çok düşük, yağ verimleri de düşük… Bu ne demek, ithalat miktarı artacak demek. Şimdi buna ne fiyat verilsin? 20 lira desek o bile yetmez. Çiftçinin maliyeti zaten 16-17 lirayı buluyor. 20 lira desen de 70 kilogram verim alınan bir yerde, 20 lira da yetmez. Çiftçiye bir kuraklık ödemesi yapılması lazım. Defaten bir ödeme yapılması lazım. Sonuç ne olacak? Sonuç, tarlalar yavaş yavaş elden çıkıyor. Başkalarının eline geçiyor.”

Anka Haber Ajansı