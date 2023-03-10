Okan Gaytancıoğlu: Deprem Bölgesindeki Üreticilerimize Mutlaka Traktör Desteği Sağlanması Lazım

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, deprem bölgesinde traktörlerin de enkaz altında kaldığını belirterek, "Bunlar milli servet. Eğer sağ çıkanlar varsa, traktörleri tamir edilebilecekse bunların tamir masraflarının karşılanması lazım ya da çiftçimize, bu zarar gören üreticilerimize mutlaka traktör desteği sağlanması lazım. Çünkü tarların sürülmesi lazım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, deprem bölgesinde traktörlerin de enkaz altında kaldığını belirterek, "Bunlar milli servet. Eğer sağ çıkanlar varsa, traktörleri tamir edilebilecekse bunların tamir masraflarının karşılanması lazım ya da çiftçimize, bu zarar gören üreticilerimize mutlaka traktör desteği sağlanması lazım. Çünkü tarların sürülmesi lazım" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan traktörlerden birini göstererek, deprem bölgesinde üretimin devam etmesi için çiftçilere traktör desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

"BU TRAKTÖRLER KULLANILAMAZ HALDE, SAHİPLERİ TARLALARINI NASIL SÜRECEK"

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Burası Gaziantep Nurdağı. Traktörler, gördüğünüz gibi enkaz altında. Traktörler enkaz altında olunca tarımsal üretim de enkaz altında oluyor. Bu traktörün sahibinin muhtemelen tarlası var, işlediği arazisi var. Belki kendisi vefat etmiş de olabilir, bilemiyoruz ama tarlalar da boş kalacak, işlenmeyecek. Bunlar milli servet. Eğer sağ çıkanlar varsa, traktörleri tamir edilebilecekse bunların tamir masraflarının karşılanması lazım ya da çiftçimize, bu zarar gören üreticilerimize mutlaka traktör desteği sağlanması lazım. Çünkü tarların sürülmesi lazım. Ya da ortak makine kullanımını harekete geçirecek; bütün köylerde, üretimin yapıldığı köylerde ortak makine kullanımını teşvik edecek, cazip hale getirecek yöntemler geliştirilmeli. Bu traktörler kullanılamaz halde, sahipleri tarlalarını nasıl sürecek?"

Anka Haber Ajansı