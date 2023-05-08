Okan Gaytancıoğlu, Düzce Mitingi Öncesi Sağduyu Çağrısında Bulundu

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum mitinginin ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Düzce’de yapacağı miting için sağduyu çağrısında bulundu. Gaytancıoğlu, “Aynı gerginlikler Düzce’de de olabilir ama ben, buradan mitinge katılacaklara sağduyu çağrısı yapıyorum. Bu tip provokasyonlara gelmeyin” dedi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum mitinginin ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Düzce’de yapacağı miting için sağduyu çağrısında bulundu. Gaytancıoğlu, “Aynı gerginlikler Düzce’de de olabilir ama ben, buradan mitinge katılacaklara sağduyu çağrısı yapıyorum. Bu tip provokasyonlara gelmeyin” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yarın Düzce’de miting düzenleyecek. Okan Gaytancıoğlu, miting için bugün geldiği Düzce’de açıklamalarda bulundu. Erzurum mitinginde İmamoğlu’na yönelik taşlı saldırıyı anımsatan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"İKTİDAR ARTIK GİDİYOR"

"Erzurum'da dün yaşananlar, kesinlikle Erzurum halkına mal edilemez. Bir avuç provokatörün yapmış olduğu, aslında beklediğimiz bir provokasyon olayıydı. Genel Başkan’ımız, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bunları bize çok önceden söylemişti. Çünkü iktidar artık gidiyor, gittiğini de görüyor. Halkta karşılığı kalmadı. Hem ekonomiyi iyi yönetemiyor hem de ülkeyi iyi yönetemiyor. O nedenle suçluların kompleksiyle saldırılarına başladı. Ortamı gerginliğe getirmeye çalışıyor, gerginlikten besleniyor ama halkımız bunlara inanmamalı.

Biz, parti olarak, haftaya iktidar olacağımızı biliyoruz ve iktidar yolunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Millet İttifakı’na çok ihtiyacı var, ülke çok zor durumda. O nedenle biz, gerginliklerin minimumda olmasını ve bizim seçmenlerimizin, partililerimizin hiçbir şekilde cevap vermemesini istiyoruz.

Yarın Düzce’de çok önemli bir miting yapacağız. Ben de Edirne'deki çalışmalarımıza ara vererek, genel merkezimizin görevlendirmesiyle Düzce’deyim, ilçeleri dolaşıyorum. Aynı gerginlikler Düzce’de de olabilir ama ben, buradan mitinge katılacaklara sağduyu çağrısı yapıyorum. Bu tip provokasyonlara gelmeyin."

Anka Haber Ajansı