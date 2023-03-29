Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"

Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede Bağ-Kur’lulara 9 bin prim koşulu getirilmesinin mağduriyet yarattığını belirterek “Kredi çektiler, arabalarını sattılar, prim eksiklerini, borçlanmalarını yaptılar. Yasa çıktı, 9 bin gün. Bunu ödemeleri mümkün değil” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede Bağ-Kur’lulara 9 bin prim koşulu getirilmesinin mağduriyet yarattığını belirterek “Kredi çektiler, arabalarını sattılar, prim eksiklerini, borçlanmalarını yaptılar. Yasa çıktı, 9 bin gün. Bunu ödemeleri mümkün değil” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, EYT düzenlemesinin Bağ-Kur’lu esnaf ve çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi. Gaytancıoğlu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Özellikle Bağ-Kur’lular çok mağdur oldu. Neden mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yasa çıkmadan önce ‘Herkesi 5 bin günde emekli edeceğiz’ dedi. Fakat Bağ-Kur’lular yasa çıktığı zaman gördüler ki kendilerine uygulanmıyor. Kendilerine 9 bin gün uygulaması yapıldı, 9 bin gün prim ödemeleri gerek. Ama yasa çıkmadan önce birçok kadın Bağ-kur’lu doğum borçlanması için SGK’ya gitti, müracaat etti para yatırdı.

Yine birçok Bağ-Kur’lu ve hatta tarım Bağ-Kur’lu esnaf olanlar, çiftçi olanlar askerlik borçlanması yaptılar. Kredi çektiler, arabalarını sattılar, prim eksiklerini, borçlanmalarını yaptılar. Yasa çıktı, 9 bin gün. Bunu ödemeleri mümkün değil. Çünkü birçok esnaf olan Bağ-Kur’lu hala prim ödüyor, çiftçi olan Bağ-Kur’lu prim ödüyor ve Bağ-Kur primleri 3 bin lira. İşler eskisi gibi değil. Esnafın durumu çok zor. Elektrik faturası, su faturası, kira. Ve halkın alım gücünün düşmesiyle primleri ödemeleri mümkün değil. Büyük bir mağduriyet yaşandı.”

Anka Haber Ajansı

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