Okan Gaytancıoğlu, Fabrika Atıklarının Yenice Köyünde Bir Alana Dökülmesine Tepki Gösterdi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fabrika atıklarının Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyündeki bir alana dökülmesine tepki gösterdi. Gaytancıoğlu, "Bir fabrika, burasını birinden kiralamış ve bütün atıklarını buraya döküyormuş. Fakat öğrendik ki buraya sabaha karşı kamyonlar başka illerden, örneğin Çorlu’dan, buraya tam 180 kilometre mesafeden kamyonlarla atık malzeme getiriyorlar ve şu anda müthiş bir koku var" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fabrika atıklarının Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyündeki bir alana dökülmesine tepki gösterdi. Gaytancıoğlu, "Bir fabrika, burasını birinden kiralamış ve bütün atıklarını buraya döküyormuş. Fakat öğrendik ki buraya sabaha karşı kamyonlar başka illerden, örneğin Çorlu’dan, buraya tam 180 kilometre mesafeden kamyonlarla atık malzeme getiriyorlar ve şu anda müthiş bir koku var" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde fabrika atıklarının döküldüğü alanda vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Köyde yaşayanlar, atık malzemenin çevreye zarar verip vermediğini öğrenmek istediklerini belirtti. Okan Gaytancıoğlu ise şunları söyledi:

"MÜTHİŞ BİR KOKU VAR"

"Burası, Enez Yenice köyünde bir depolama alanı. Ne depolanıyor burada derseniz, atık malzemeler var. Bir fabrika, burasını birinden kiralamış ve bütün atıklarını buraya döküyormuş. Fakat öğrendik ki buraya sabaha karşı kamyonlar başka illerden, örneğin Çorlu’dan, buraya tam 180 kilometre mesafeden kamyonlarla atık malzeme getiriyorlar ve şu anda müthiş bir koku var."

"TAHLİLLERİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Köyde yaşayan bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Yan tarafta tarlalarımız var. Yanında hayvanlarımız var. Yaklaşık 3 kilometreden is kokusu gelecek şekilde ağır bir koku var. Bu atık malzemenin çevreye zarar verip vermediğini biz bilmiyoruz. İnsan, hayvan sağlığına ne kadar zararlı? Bunun tahlillerinin yapılmasını istiyoruz. Bir an önce buradaki depolama alanının şartnamesinin şu atık malzemeye uygun olup olmadığının kontrolünü talep ediyoruz."

Anka Haber Ajansı