Okan Gaytancıoğlu, Hayvan İthalatını Eleştirdi: Sürekli İthalat Yaparsan Tabii Ki Hayvan Kalmaz

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hayvancılığın zor durumda bırakılarak ithalatın önünün açıldığını belirterek, “Sorun şu; rantçılar diyor ki, ‘hayvan yok.’ İthalat yaparsan sürekli tabi ki hayvan kalmaz. Süt ineklerini kesersen tabi hayvan kalmaz. Sonra gidersin şehre beklersin markette, aynı tezgâh… Alan yok, satan yok. Hayvan yok çünkü… Ama rantçılar var. Niye, ‘Bunlar gitsin, süt ineklerini kessinler et biraz bollaşsın sonra bunlar da bitecek biz de sonra Türkiye’ye bol bol hayvan sokarız.’ Son

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hayvancılığın zor durumda bırakılarak ithalatın önünün açıldığını belirterek, “Sorun şu; rantçılar diyor ki, ‘hayvan yok.’ İthalat yaparsan sürekli tabi ki hayvan kalmaz. Süt ineklerini kesersen tabi hayvan kalmaz. Sonra gidersin şehre beklersin markette, aynı tezgâh… Alan yok, satan yok. Hayvan yok çünkü… Ama rantçılar var. Niye, ‘Bunlar gitsin, süt ineklerini kessinler et biraz bollaşsın sonra bunlar da bitecek biz de sonra Türkiye’ye bol bol hayvan sokarız.’ Sonra bir tane de böyle nişan alırlar. Bu Brezilya’dan, en Türkiye’nin en büyük hayvan ithalatçısına verilen bir nişan. Mehdi Eker'e de verdiler bunu" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, bugün CHP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Gaytancıoğlu ve Kahraman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Musabeyli köyü merasının bir kısmının TOKİ’ye verilmesi talebini eleştirdi.

TOKİ'YE DEĞİL MERAYA KONUT YAPILMASINA KARŞIYIZ

Gaytancıoğlu, TOKİ tarafından Musabeyli korusuna konut yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Gaytancıoğlu şöyle konuştu:

"Yapılacak TOKİ konutlarına karşı değiliz, Musabeyli korusuna yapılmasına karşıyız. Yer bulursun, vatandaş ucuza ev bulsun. Kira fiyatlarının artmasını biz de istemiyoruz. Konut bolluğu olsun biz de istiyoruz ama hayvanlara Allah tarafından tahsis edilmiş bir yerin kullar tarafından bu şekilde heba edilmesine karşıyız. Musabeyli, Oğulpaşa merası buralarda ot bitiyor.

"BREZİLYA NİŞAN VERDİ"

Sorun şu; rantçılar diyor ki, ‘hayvan yok.’ İthalat yaparsan sürekli tabii ki hayvan kalmaz. Süt ineklerini kesersen tabi hayvan kalmaz. Sonra gidersin şehre beklersin markette, aynı tezgâh… Alan yok, satan yok. Hayvan yok çünkü… Ama rantçılar var. Niye, ‘Bunlar gitsin, süt ineklerini kessinler et biraz bollaşsın sonra bunlar da bitecek biz de sonra Türkiye’ye bol bol hayvan sokarız.’ Sonra bir tane de böyle nişan alırlar. Bu Brezilya’dan, en Türkiye’nin en büyük hayvan ithalatçısına verilen bir nişan. Mehdi Eker’e de verdiler bunu, Fransa tarımına yaptığı katkıdan dolayı. Bunu da en büyük hayvan ithalatçısı aileye geçen hafta verildi."

"ŞAP AŞISI HAYVAN BAŞINA 11 LİRA, ÜCRETSİZ OLMALI"

Üreticinin şap aşısına büyükbaş hayvan başına 11 lira ödediğini ifade eden Gaytancıoğlu, "11 TL alınıyor. Niye ücretsiz vermiyorsun. Covid aşısını ücretsiz yaptınız. Niye şap aşısını ücretsiz yapmıyorsun. 11 lira para mı ya… Arkadaş bir inek için 11 lira… Keşan’dan Edirne’ye hayvan sevkiyatı yasak. Mardin’den Urfa’ya yasak Ankara’dan Konya’ya yasak, hayvan pazarları kapalı ama ithalat serbest, bu ne biçim iş" dedi.

"HAYVANCILIK BİTMEK ÜZERE"

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Musabeyli köyü merasının bir kısmının TOKİ’ye verilmesi talebini eleştirerek, "Toplu Konut Dairesi’nin bir projesi var. Bu Türkiye çapında bir proje. Kesinlikle bunlara karşı değiliz. Yapılmasında vatandaşlara fayda var, onların yanındayız. Bunların yerlerinin tespitinde çok samimiyet olması gerekiyor. Baktığımızda bu tarz yerlerin yapımında ilk önce akla gelen yerler meralar. Bugün Türkiye’de, bölgemizde de aynı şekilde hayvancılık bitmek üzere. Biz hayvancılığı destekleyeceğimiz yerde onların maalesef mera alanlarını başka projelerle kısıtlamış oluyoruz" diye konuştu.

Gaytancıoğlu’nun basın toplantısında gündeme getirdiği nişanın Türkiye’nin en büyük et ithalatçısı konumunda olan firmanın sahibi Nihal Kayar Öz’e verildiği belirtildi.

Anka Haber Ajansı