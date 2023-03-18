Okan Gaytancıoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda: "Avrupa’dan Tırlarla Hayvan Topluyorlar"

Okan Gaytancıoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda: "Avrupa’dan Tırlarla Hayvan Topluyorlar"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa ülkelerinden ithal edilen sığır dolu TIR’ları görüntüledi. Gaytancıoğlu, "Avrupa’dan tırlarla hayvan topluyorlar. Türkiye’de hayvancılık bitiyor. Bunu da Et ve Süt Kurumu yapıyor" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa ülkelerinden ithal edilen sığır dolu TIR’ları görüntüledi. Gaytancıoğlu, "Avrupa’dan tırlarla hayvan topluyorlar. Türkiye’de hayvancılık bitiyor. Bunu da Et ve Süt Kurumu yapıyor" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan ithal sığır tırlarının önünde açıklama yaptı. Gaytancıoğlu, ithal edilen sığırların Türkiye’de hayvancılığı bitirdiğini söyledi.

"TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK BİTİYOR"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtdışından kesilmek üzere gelen burada yurda giriş yapıyor. Birazdan buradan girecekler. Tırlar dolusu var. Türkiye’de hayvancılık desteklenmiyor. Yabancı ülkelerden Avrupa’dan ki burada arabaların plakaları da var. Bu plakalar Hırvatistan, Romanya'dan geliyor. Avrupa’dan tırlarla hayvan topluyorlar. Türkiye’de hayvancılık bitiyor. Bunu da Et ve Süt Kurumu yapıyor."

Anka Haber Ajansı

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