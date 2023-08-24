Okan Gaytancıoğlu: “Mısır Fiyatını Derhal Revize Edin”

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL açıklamasına ilişkin, “Mısır taban fiyatına yüzde 5 zam olur mu? El insaf dünya kadar mısırı ithal ettiler, ülkeye sıfır gümrük vergisiyle soktular şimdi sıra üreticiye gelince al sana yüzde 5. Bu kabul edilemez. Bu fiyatı derhal revize edin” dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL açıklamasına ilişkin, “Mısır taban fiyatına yüzde 5 zam olur mu? El insaf dünya kadar mısırı ithal ettiler, ülkeye sıfır gümrük vergisiyle soktular şimdi sıra üreticiye gelince al sana yüzde 5. Bu kabul edilemez. Bu fiyatı derhal revize edin” dedi.

Gaytancıoğlu, bugün mısır tarlasında yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı mısır alım fiyatının çok düşük olduğunu, üreticinin bu rakam karşısında maliyetini bile karşılayamacağını ifade etti. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı fiyatı revize etmesi gerektiğini savundu.

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı. Ton başına 6 bin lira. Geçen sene 5 bin 700 liraydı. Bir yıl geçti, mazota son 2 ayda yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Mısır fiyatındaki artış yüzde 5-5,5 civarında… Gübreye ciddi zamlar yapıldı, mazota ciddi zamlar, tohuma ciddi zamlar, her şeye zam geldi, bırakın sokağa çıktığında vatandaş ulaşımdan elektriğe akaryakıttan gıda alışverişlerine her şeye zam geldi. Mısır taban fiyatına yüzde 5 zam olur mu? El insaf dünya kadar mısırı ithal ettiler, ülkeye sıfır gümrük vergisiyle soktular şimdi sıra üreticiye gelince al sana yüzde 5... Bu kabul edilemez. Bu fiyatı derhal revize edin. Çünkü üreticinin maliyeti 9 bin liradan aşağı değil. Bu mısır sulanıyor. Su bedava değil. Elektrik harcanıyor su için elektrik için de akaryakıt tüketiliyor. Ona yüzde yüz zam geldi. Yazıktır, günahtır”

Anka Haber Ajansı