Okan Gaytancıoğlu: "Şap Aşıları Ücretsiz Olmalı"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şap hastalığı aşısının ücretsiz olması gerektiğini belirterek, "Tarım Bakanlığı’nı buradan uyarıyoruz diyoruz ki hem insanların hem hayvanlarımızın sağlığını korumamız için bu aşıların ücretsiz olması gerek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şap hastalığı aşısının ücretsiz olması gerektiğini belirterek, "Tarım Bakanlığı’nı buradan uyarıyoruz diyoruz ki hem insanların hem hayvanlarımızın sağlığını korumamız için bu aşıların ücretsiz olması gerek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, geçen günlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde bir depremzede üreticiyi ziyaret etti. Şap aşısının hayvan başına 11 lira bedelle yapılmasına tepki gösteren Gaytancıloğlu, şunları söyledi:

"ŞAP HASTALIĞI TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI"

"Şap hastalığı Türkiye’de hayvancılığı tehdit etmeye başladı. Her hayvana 11 liraya aşı yapıyorlar. Sen de 11 lira var ama tek olduğu için ya 100 tane olsaydı. Şimdi beni bir üreticimiz aradı. Dedi ki "benim 150 tane hayvanım var ve cebimde de 60 lira param var'. Hesapladım 11 lira da olsa bin 650 lira yapıyor. Parası olan, olmayan var. Burası da Hatay Antakya, bir depremzedenin cebinde para olabilir mi? Olmaz, dolayısıyla Tarım Bakanlığı’nı buradan uyarıyoruz. Diyoruz ki, bu aşılar ücretsiz olmalı. Madem şap hastalığı ihbarı mecburi hastalıklar arasında geçiyor hem insanların hem hayvanlarımızın sağlığını korumamız için bu aşıların ücretsiz olması gerek."

Anka Haber Ajansı