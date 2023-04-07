Okan Gaytancıoğlu: "Süt Hayvancılığı Yapan Üreticilerin İstedikleri Sadece Biraz Destek"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yem fiyatlarının çok yüksek olduğunu, süt hayvancılığı yapan aile işletmelerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, "Başka ülkelerden hayvan ithal ediyoruz. Türkiye’de hayvancılık niye desteklenmiyor? Hayvancılık yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var. Aile işletmeleri var. Sadece istedikleri, biraz destek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yem fiyatlarının çok yüksek olduğunu, süt hayvancılığı yapan aile işletmelerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, "Başka ülkelerden hayvan ithal ediyoruz. Türkiye’de hayvancılık niye desteklenmiyor? Hayvancılık yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var. Aile işletmeleri var. Sadece istedikleri, biraz destek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’nin İpsala ilçesi Kumdere köyünde yaşayan üreticilerle bir araya geldi. Gaytancıoğlu, üreticilerin sorunlarını dinleyerek, çiğ inek sütü litre satış fiyatının bir lira geri çekildiğini ifade etti.

"BAŞKA ÜLKELERDEN HAYVAN İTHAL EDİYORUZ"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Volkan ile Sinem, burada süt inekçiliği yapıyorlar. Çok çalışıyorlar. Günde 3 defa hayvanlar sağılıyor ama yeme çalışıyorlar, bir süt fiyatlarını 11 liradan 10 liraya düşürdüler. Siz evlisiniz, çocuklarınızı daha sağlıklı bir ortamda büyütmek istiyorsunuz. Onların her ihtiyaçlarını karşılamak istiyorsunuz. O da bu hayvanlardan karşılanıyor. Hayvancılığı seviyorsunuz ama para kazanamayınca ne yapacaksınız? Başka ülkelerden hayvan ithal ediyoruz. Türkiye’de hayvancılık niye desteklenmiyor? Hayvancılık yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var. Aile işletmeleri var. Sadece istedikleri, biraz destek. Devletin biraz el uzatması. Sinem, Volkan gibi annesi, babası gibi birçok aile köyde yaşamak, geçimini onlardan sağlamak istiyor."

"ALDIĞIN PARA OLDUĞU GİBİ YEME GİDİYOR"

Bir üretici de hayvancılıktan para kazanamadığını dile getirerek, "Kazanmak istiyoruz, geleceğe yatırım yapmak istiyoruz. Onlar bizim geçim kaynağımız. Satmaya kalsanız da istediğiniz fiyatı vermiyorlar. Daha düşük veriyorlar. Kazanamıyorsun, aldığın para olduğu gibi yeme gidiyor. Hastalık oluyor, veteriner çağırıyorsunuz. Veteriner, ilaç para…" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı