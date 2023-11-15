Okan Gaytancıoğlu: “Süte Zam Asılsız Çıktı”

27. dönem Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üreticinin sattığı çiğ inek sütü zam haberlerinin asılsız çıktığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Üretici hala bu zammı bekliyor çünkü bu zam asılsız çıktı. Süt fiyatı hala 12 lira yani 15 lira değil. Burada bir yalan haber oldu. Bu habere herkes inandı inekler, süt üreticisi inanmadı" dedi.

Eski CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üreticinin sattığı çiğ inek sütü zam haberlerinin asılsız çıktığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Üretici hala bu zammı bekliyor çünkü bu zam asılsız çıktı. Süt fiyatı hala 12 lira yani 15 lira değil. Burada bir yalan haber oldu. Bu habere herkes inandı inekler, süt üreticisi inanmadı" dedi.

Ziraat mühdendisi olan eski CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, bugün ziyaret ettiği bir işletmede üreticinin sattığı inek sütüne zam yapılmadığını aktardı. Gaytancıoğlu, zam haberinin yem ve marketteki süt ve süt ürünleri fiyatlarını arttırdığını fakat üreticinin cebine yansımadığını dile getirdi.

"HERKES İNANDI İNEKLER, SÜT ÜRETİCİSİ İNANMADI"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bundan 1 hafta önce bütün televizyonlarda altyazı geçti. 1 litre çiğ sütün fiyatı 15 lira olarak duyuruldu. Başta peyaz peynir olmak üzere kaşar peyniri, yoğurt, pastörize süt, yani süt ve süt ürünleri fiyatlarına yüzde 20-25 oranında zam geldi. Tüketici bir kalıp peyniri 200 liraya satın almaya başladı. Herkesin morali bozuldu. Sanayiciler de yeme zam yaptılar süt fiyatı arttığı için. Bir çuval yem 450-500 liralardan 550-600 liralara çıktı. Yani yüzde 20-25 civarında zam yaptı fakat üretici hala bu zammı bekliyor çünkü bu zam asılsız çıktı. Süt fiyatı hala 12 lira yani 15 lira değil. Burada bir yalan haber oldu. Bu habere herkes inandı inekler, süt üreticisi inanmadı. Yem fiyatları, markette süt ve süt ürünleri fiyatları arttı ama nedense üreticinin eline geçen fiyat hiç artmadı. Sabah anneler çocuklarının beslenme çantalarına süt koyuyorlardı artık koyamıyorlar çünkü 200 mililitrelik süt çok pahalı hale geldi. 7-8 liralardan 10 liralara kadar çıktı. Burada yetkilileri daha ciddi olmaya ve Tarım Bakanlığını da bu fiyatları denetlemeye davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı