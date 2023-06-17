Okan Gaytancıoğlu: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday Alacaktı Ancak Randevu Vermiyor"

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticinin buğdayını almak için sistem üzerinden randevu vermediğini belirterek, "9 lira 25 kuruştan TMO buğday alacaktı ancak randevu vermiyor. Yani devletin kurumu 'ben buğday almıyorum' diyor. Aynı kurum fırıncılara ucuz un veriyordu bugün bu uygulamayı kesti" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticinin buğdayını almak için sistem üzerinden randevu vermediğini belirterek, "9 lira 25 kuruştan TMO buğday alacaktı ancak randevu vermiyor. Yani devletin kurumu "ben buğday almıyorum" diyor. Aynı kurum fırıncılara ucuz un veriyordu bugün bu uygulamayı kesti" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün bir tarlada buğday üreticisi ve ekmek tüketicisinin sorunlarına değindi. Gaytancıoğlu, fırıncılara devlet tarafından verilen tahsisli un desteğinin de kesildiğini ifade etti.

"BUĞDAY BUGÜN 6 LİRAYA ALICI BULUYOR"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bu ekmek şu anda 5 lira, birçok yerde 6 lira oldu. Fırıncılar, 7.5-8 lira istiyor ve fiyatlar durmazsa 10 lira ekmek olacak. Peki buğday fiyatı kaç para? Geçen hafta 8 lira 25 kuruş açıklandı, 1 lira da prim dendi. 9 lira 25 kuruştan TMO buğday alacaktı ancak randevu vermiyor. Yani devletin kurumu "ben buğday almıyorum’ diyor. Aynı kurum fırıncılara ucuz un veriyordu bugün bu uygulamayı kesti ve işin ilginç tarafı devlet ürün almazken serbest piyasada buğday fiyatları 6 liralara kadar yani geçen sene 7,5 liradan satılan buğday bugün 6 liraya alıcı buluyor. Şu anda buğday fiyatları yerlerde sürünüyor ekmek fiyatları da tam tersine düşmesi gerekirken artıyor. Çok büyük bir tezat var ortada."

Anka Haber Ajansı