Okan Gaytancıoğlu: "Toprak Mahsulleri Ofisi, Buğdayını Satmak İsteyen Çiftçiye Randevu Vermiyor"

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğdayını satmak isteyen çiftçilere randevu vermediğini belirterek, "Bizim çiftçimiz hasat ettiği buğdayı satamıyor çünkü depolar dolu, Toprak Mahsulleri Ofisi randevu vermiyor. Tüccar da diyor ki, 'işine gelirse 5 liradan, 5 buçuk liradan alırım'. Ne olacak bu işin sonu? Çiftçimizin alın terinin karşılığı ödenmeyecek mi" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğdayını satmak isteyen çiftçilere randevu vermediğini belirterek, "Bizim çiftçimiz hasat ettiği buğdayı satamıyor çünkü depolar dolu, Toprak Mahsulleri Ofisi randevu vermiyor. Tüccar da diyor ki, "işine gelirse 5 liradan, 5 buçuk liradan alırım'. Ne olacak bu işin sonu? Çiftçimizin alın terinin karşılığı ödenmeyecek mi" dedi.

27'inci Dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün bir tarlada yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin randevu vermediğini, üreticilerin buğdayını tüccara satmak zorunda kaldığını ifade etti. Gaytancıoğlu, üreticinin buğdayını tüccara kilosunu 5 ila 5 lira 50 kuruştan sattığını, bu rakamın geçen sene buğday satış fiyatının altında olduğunu kaydetti.

"ÇİFTÇİMİZ BORÇLARINI NASIL ÖDEYECEK"

Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Buğdaylar hasat edildi ama gelin görün ki, fiyat çok kötü. Geçen sene 7 lira 50 kuruşa sattı çiftçi buğdayını, bu sene 13 lira olsun diye çok uğraştık. Maliyetler çok yüksekti ama Toprak Mahsulleri Ofisi prim dahil 9 lira 25 kuruş fiyat verdi. Şimdi ise fiyat 5 lira. Çiftçimiz 5-5 lira 50 kuruştan buğday satıyor. Neden mi, savaşan iki ülkeden buğday ithalatını yaptığımız için. Son 5 ayda tam 6 buçuk milyon ton buğday ithalatı yaptık. Dahilde işleme rejimi kapsamında sıfır gümrük vergisiyle... Bizim çiftçimiz hasat ettiği buğdayı satamıyor çünkü depolar dolu, Toprak Mahsulleri Ofisi randevu vermiyor. Tüccar da diyor ki; "işine gelirse 5 liradan, 5 buçuk liradan alırım'. Ne olacak bu işin sonu? Çiftçimizin alın terinin karşılığı ödenmeyecek mi? Başka ülkelerin çiftçileri hem de savaştayken para kazanırken bizim çiftçimiz borçlarını nasıl ödeyecek? Traktörüne mazot nasıl alacak? Gübresini, ilacını, tohumunu nasıl tedarik edecek? Yazık, günah değil mi? Bir de ekmeğe zam yapılmak isteniyor. Çiftçinin buğdayı geçen senenin daha da altında yazıktır, günahtır. Bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım. Türk çiftçisi kazanmalı, başka ülkenin çiftçisi değil."

Anka Haber Ajansı