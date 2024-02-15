Okan Gaytancıoğlu: “Yeşil Mercimekte İthalatın Önü Açıldı Hem De Sıfır Gümrük Vergisiyle”

Okan Gaytancıoğlu: “Yeşil Mercimekte İthalatın Önü Açıldı Hem De Sıfır Gümrük Vergisiyle”

CHP eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını söyledi. Gaytancıoğlu, “Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle” dedi.

CHP eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını söyledi. Gaytancıoğlu, “Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle” dedi.

Gaytancıoğlu, bugün bir bakkal esnafını ziyaret etti. Bakkalda Kanada’dan ithal edilen yeşil mercimek satıldığını ifade eden Gaytancıoğlu, Türkiye 35 sene önce 250 bin ton yeşil mercimek üretildiğini kaydetti.

"250 BİN TON İTHALAT YAPIYORUZ”

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeşil mercimekte ihracaat yasaklandı. İthalatta gümrük vergileri sıfırlandı. Türkiye bundan tam 35 sene önce 250 bin ton yeşil mercimek üretiyordu. Kokulu yeşil mercimekti siz de bunu raflarınıza satabiliyordunuz, yerli mercimekti. Şu an bu Kanada’dan ithal edilen mercimek… Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle…”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan’dan Chp’ye: “Kendi Aralarında Öyle Bir Çıkar Kavgasına Tutuştular Ki, Kıyamet Kopsa Umurlarında Değil
Erdoğan’dan Chp’ye: “Kendi Aralarında Öyle Bir Çıkar Kavgasına Tutuştular Ki, Kıyamet Kopsa Umurlarında Değil
Hakan Fidan: "İsrail'in Hak Ettiği Cezaya Çarptırılmasının Mücadelesini Vermeye Devam Edeceğiz"
Hakan Fidan: "İsrail'in Hak Ettiği Cezaya Çarptırılmasının Mücadelesini Vermeye Devam Edeceğiz"
Alper Taşdelen: “Mahkeme Kadıya Mülk Değil. Ben Chp’liyim, Partimin Başarısı İçin Ter Dökmeye Devam Edeceğim”
Alper Taşdelen: “Mahkeme Kadıya Mülk Değil. Ben Chp’liyim, Partimin Başarısı İçin Ter Dökmeye Devam Edeceğim”
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Sedat Cezayirlioğlu’nun Avukatı Özdemir İle Görüştü
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Sedat Cezayirlioğlu’nun Avukatı Özdemir İle Görüştü
İmamoğlu: “Evet Sisi’mi Binali Mi Kendisi Sisi'den Yana Tercihte Bulundu Onu Görüyoruz. Ne Olacak Şimdi?"
İmamoğlu: “Evet Sisi’mi Binali Mi Kendisi Sisi'den Yana Tercihte Bulundu Onu Görüyoruz. Ne Olacak Şimdi?"
Yozgat'ta 3 Kadın Aday Başkanlık İçin Yarışıyor
Yozgat'ta 3 Kadın Aday Başkanlık İçin Yarışıyor
Demokrat Partili Enginyurt: "Ekrem İmamoğlu Ve Mansur Yavaş'a Destek Vereceğimizi İlan Ediyorum"
Demokrat Partili Enginyurt: "Ekrem İmamoğlu Ve Mansur Yavaş'a Destek Vereceğimizi İlan Ediyorum"