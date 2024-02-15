Okan Gaytancıoğlu: “Yeşil Mercimekte İthalatın Önü Açıldı Hem De Sıfır Gümrük Vergisiyle”

CHP eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını söyledi. Gaytancıoğlu, “Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle” dedi.

CHP eski Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını söyledi. Gaytancıoğlu, “Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle” dedi.

Gaytancıoğlu, bugün bir bakkal esnafını ziyaret etti. Bakkalda Kanada’dan ithal edilen yeşil mercimek satıldığını ifade eden Gaytancıoğlu, Türkiye 35 sene önce 250 bin ton yeşil mercimek üretildiğini kaydetti.

"250 BİN TON İTHALAT YAPIYORUZ”

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeşil mercimekte ihracaat yasaklandı. İthalatta gümrük vergileri sıfırlandı. Türkiye bundan tam 35 sene önce 250 bin ton yeşil mercimek üretiyordu. Kokulu yeşil mercimekti siz de bunu raflarınıza satabiliyordunuz, yerli mercimekti. Şu an bu Kanada’dan ithal edilen mercimek… Biz 50 bin ton üretiyoruz, 250 bin ton ithalat yapıyoruz. 100 milyon dolar da para ödüyoruz. Üretimi desteklemiyoruz, ihracatı desteklememiz gerekirken bugün için ihracat durduruldu. İthalatın önü açıldı hem de sıfır gümrük vergisiyle…”

Anka Haber Ajansı