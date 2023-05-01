Okan Gaytancıoğlu'ndan Çiftçilere İlaçlamada Arı Ölümü Uyarısı: "Mümkün Olduğunca Gece İlaçlama Yapalım"

Okan Gaytancıoğlu'ndan Çiftçilere İlaçlamada Arı Ölümü Uyarısı: "Mümkün Olduğunca Gece İlaçlama Yapalım"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin kanola bitkisinin ilaçlama saatlerine dikkat etmesi gerektiğini, yanlış ilaçlamanın arı ölümlerine neden olabileceğini belirterek, "Günümüzde arı dostu ilaçlar da var. Bunlar biraz pahalı ama bunların kullanımı için de destekleme yapmak lazım çünkü yağ açığımız var. Çiftçinin de para kazanması lazım. Bu nedenle bu dönemde ilaçlamaya dikkat edelim. Mümkün oldukça gece ilaçlaması yapalım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin kanola bitkisinin ilaçlama saatlerine dikkat etmesi gerektiğini, yanlış ilaçlamanın arı ölümlerine neden olabileceğini belirterek, "Günümüzde arı dostu ilaçlar da var. Bunlar biraz pahalı ama bunların kullanımı için de destekleme yapmak lazım çünkü yağ açığımız var. Çiftçinin de para kazanması lazım. Bu nedenle bu dönemde ilaçlamaya dikkat edelim. Mümkün oldukça gece ilaçlaması yapalım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’de çiçek açmış kanola tarlasında yaptığı açıklamada çiftçileri arı ölümlerine karşı uyardı. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"GECE İLAÇLAMASI YAPALIM"

“Kanola önemli çünkü bir yağ bitkisi, Türkiye bitkisel yağlarda net ithalatçı. Yılda 3-4 milyar dövizi başka ülkelere veriyoruz. Küspesi çok değerli, yüzde 50 yağ oranına sahip fakat risk şu zamanda şu gerek kanolada gerekse diğer bitkilerde pas hastalığı oluşabiliyor. Buna karşılık böceği ilaçlama zamanı da bu zaman bu ilaçlama zamanında çok dikkatli olmak lazım çünkü arılar bu ilaçlarla ölebiliyor. Onun için ilaçlamayı mümkünse gece saatlerinde yapmak lazım çiftçileri sürekli uyarmak lazım. Çünkü arılar öldüğü zaman yaşam biter ve döllenme de sona ermiş olur. Günümüzde arı dostu ilaçlar da var. Bunlar biraz pahalı ama bunların kullanımı için de destekleme yapmak lazım, çünkü yağ açığımız var. Çiftçinin de para kazanması lazım. Bu nedenle bu dönemde ilaçlamaya dikkat edelim. Mümkün oldukça gece ilaçlaması yapalım çünkü rüzgar yoluyla başka tarlalara bulaşabiliyor ve ciddi anlaşmazlıklar oluyor. Gördüğünüz gibi her kanolanın üzerinde arılar uçuşuyor."

Anka Haber Ajansı

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