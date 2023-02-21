Okan Gaytancıoğlu'ndan Fsru Limanı’na Tepki: “Yapmayın Dedik, Dinletemedik. Her Şeye Rağmen Yaptılar”

Okan Gaytancıoğlu'ndan Fsru Limanı’na Tepki: “Yapmayın Dedik, Dinletemedik. Her Şeye Rağmen Yaptılar”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi’ne yapılan FSRU Limanı’yla ilgili "Bilim adamları diyor ki, ‘Bir patlama olursa 55 bin atom bombası büyüklüğünde bir patlama olur burada çünkü fay üstüne yapıldı’. ‘Yapmayın’ dedik ama dinletemedik. Her şeye rağmen yaptılar, niye yaptılar? Başka ülkelerin gazını başka ülkelere satmak için Türkiye’yi maalesef yanlış yönlendirdiler” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi’ne yapılan FSRU Limanı’yla ilgili "Bilim adamları diyor ki, ‘Bir patlama olursa 55 bin atom bombası büyüklüğünde bir patlama olur burada çünkü fay üstüne yapıldı’. ‘Yapmayın’ dedik ama dinletemedik. Her şeye rağmen yaptılar, niye yaptılar? Başka ülkelerin gazını başka ülkelere satmak için Türkiye’yi maalesef yanlış yönlendirdiler” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, geçen günlerde FSRU Limanı’nda, Sazlıdere Köy Muhtarı Mehmet Özdemir ve Gökçetepe köyünde yaşayan Naci Pazarlı ile birlikte açıklama yaptı. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE’Yİ MAALESEF YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER"

"Keşan Saros Körfezi, kendi kendini temizleyebilen ender körfezlerden biri… İki köyün arasına böyle bir tesisi kurdular, 10 bin ağaç kestiler. Zaten bilim adamları diyor ki, ‘bir patlama olursa 55 bin atom bombası büyüklüğünde bir patlama olur burada çünkü fay üstüne yapıldı. ‘Yapmayın’ dedik ama dinletemedik. Hukuk karşı çıktı. 12 farklı bilimden bilim adamıyla görüşmeler yapıldı. Onların hepsi karşı çıktı. Bilirkişi, halk karşı çıktı. Her şeye rağmen yaptılar, niye yaptılar? Başka ülkelerin gazını başka ülkelere satmak için Türkiye’yi maalesef yanlış yönlendirdiler."

Sazlıdere Köy Muhtarı Mehmet Özdemir ise, "Hep beraber karşı çıktık. Buraya yapılmaması gerektiğini anlattık. Fakat ne bilim adamlarını ne köy halkını hiç kimseyi dinlemeden kendi bildiklerini okudular. Yapılmaması gereken limanı buraya yaptılar" dedi.

"BURASI RESMEN CANLI BİR BOMBA"

Gökçetepe Köyünde yaşayan Naci Pazarlı da şunları kaydetti:

"Çocukluğumuz burada geçti. Biz burada koyun, keçi güttük. Tarım yaptık. Sazlıdere bu bölgenin en güzel üzümlerinin yetiştiği yer. Bağcılık, meyvecilik, hayvancılık yaptık ama bundan sonra böyle bir şey yapılması mümkün değil. Biz burada tarım yapmayı bırakın buraya yaklaşamayacağız bile. Burası resmen canlı bir bomba, tehlike arz ediyor burası."

Anka Haber Ajansı

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