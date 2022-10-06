Oksijen Tüpünün Patladığı Otomobil Alev Aldı; Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı

Oksijen Tüpünün Patladığı Otomobil Alev Aldı; Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Barış Çorbacı (27), otomobille KOAH hastası babası Yaşar Çorbacı'yı (55) hastaneye götürürken, araçta babasının kullandığı oksijen tüpü patladı.

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Barış Çorbacı (27), otomobille KOAH hastası babası Yaşar Çorbacı'yı (55) hastaneye götürürken, araçta babasının kullandığı oksijen tüpü patladı. Baba Çorbacı alev alıp yanan otomobilde yanarak can verirken, oğlu ise ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Malkara'nın Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Barış Çorbacı, KOAH hastası olan babası Yaşar Çorbacı'yı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ'a götürmek üzere 59 DH 398 plakalı otomobil ile yola çıktı. Yaşar Çorbacı'nın otomobilde nefes almak için kullandığı 10 kilo ağırlığındaki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alev alan otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren Barış Çorbacı, bariyerlere çarptı. Barış Çorbacı, yanan otomobilden diğer sürücüler tarafından güçlükle çıkarılırken, baba Yaşar Çorbacı ise tüm çabalara rağmen alevlerin sardığı otomobilden çıkarılamayınca, yanarak can verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde yanarak can veren Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Barış Çorbacı ise Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü ve demir yığınına dönen otomobilde patlayan oksijen tüpü, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Oksijen Tüpünün Patladığı Otomobil Alev Aldı; Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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