Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (2)

Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (2)

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI, CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Gültekin için Hıfzı Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Cenazede Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin (44), kızı Enzel Gültekin (14) ve oğlu Alperen Gültekin (9), ayakta durmakta güçlük çekerken, uzun süre gözyaşı döktü. Enzel Gültekin'i, babasının görev yaptığı okulun öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu beldesine gönderildi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)

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Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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