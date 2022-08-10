Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (3)

Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (3)

TOPRAĞA VERİLDİAnkara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesinden memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine...

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesinden memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesine getirildi. Gültekin için belde camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gültekin'in yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Gültekin, gözyaşlarıyla belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Oğuzhan KILIÇ/ SİMAV(Kütahya), (DHA)

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Okul Müdürünün Yamaç Paraşütü Yaparken Öldüğü Kaza Kamerada (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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