Okul Servisinin Altında Kalarak Can Vermişti; Kaza Kamerada

Okul Servisinin Altında Kalarak Can Vermişti; Kaza Kamerada

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde kavşakta seyir halindeyken okul servis aracının altına girerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un (28); kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde kavşakta seyir halindeyken okul servis aracının altına girerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un (28); kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Ekim günü saat 07.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı 60 KV 131 plakalı motosiklet, yanında seyreden Orhan Polat (58) idaresindeki 25 S 0170 plakalı okul servis aracının altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bugün kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un sol tarafında ilerleyen beyaz renkli otomobille çarpıştıktan sonra yere düştüğü görülüyor. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezinde ifade veren Orhan Polat, "Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. Ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Okul Servisinin Altında Kalarak Can Vermişti; Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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