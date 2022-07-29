Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)

Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'da temizlik görevlisi olarak okulda çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır yaralayan Süleyman K.,...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'da temizlik görevlisi olarak okulda çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır yaralayan Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisler eşliğinde getirilen Süleyman K.'ye, adliyeye girişinde bir genç, "Baba, kafanı kaldır" diyerek seslendi. Süleyman K., gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış" diye karşılık verdi. (DHA)

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Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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