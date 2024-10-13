Ömer Çelik, Boykot Edilen İşletmenin Açılışına Katılan Partililerin Disipline Sevk Edildiğini Açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevkine kararı alındığını açıkladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevkine kararı alındığını açıkladı.

Rize'de AKP’li belediye başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla İsrail’e destek verdiği iddiasıyla boykot edilen ve saldırılara uğrayan bir fast food zincirinin açılışı gerçekleştirildi. Sosyal medyada tepki toplayan o açılışa yönelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Çelik açılışa katılan belediye başkanlarının ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevk edildiğini belirtti.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."

Anka Haber Ajansı