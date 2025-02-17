Ömer Çelik: "Chp İçindeki Hizip Yarışları, Siyasetsizleşme Tarihinin Parçası Olmaktan Öteye Gitmemektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP içinde hizip yarışları" olduğunu iddia ederek, "Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP içinde hizip yarışları" olduğunu iddia ederek, "Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu" gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı, Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin, Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar, siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. Cumhurbaşkanımızın, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

Anka Haber Ajansı