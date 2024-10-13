Ömer Çelik: "İsrail’in Unıfıl'e Saldırması, Bm Üyesi Tüm Ülkelere Saldırması Demektir"

Ömer Çelik: "İsrail’in Unıfıl'e Saldırması, Bm Üyesi Tüm Ülkelere Saldırması Demektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, saldırının BM üyesi bütün ülkelere yapıldığını vurguladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, saldırının BM üyesi bütün ülkelere yapıldığını vurguladı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırmasına yönelik bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik X hesabından yaptığı açıklamayla barışı korumak isteyen tüm ülkeleri İsrail'e karşı beraber hareket etmeye davet etti.

Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

" İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail’in "barış" yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail’e karşı beraber hareket etmelidir"

Anka Haber Ajansı

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