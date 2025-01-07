Ömer Fethi Gürer: "Aile Hekimliği İşini Yapamaz Noktaya Taşınıyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının üçüncü kez Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı eylem yaptıklarına dikkat çekerek “'Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelenen yönetmeliğin değişmesi için bu kadar hekim ve çalışan birden çok kere iş bırakıyorsa, bu duruma bakıp çözüm üretelim diye bir düzenleme yapılmaz mı? Aile hekimleri, hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilmesi için daha verimli kılınması sağlanmak yerine, aile hekimliği dahi işin

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının üçüncü kez Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı eylem yaptıklarına dikkat çekerek “'Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelenen yönetmeliğin değişmesi için bu kadar hekim ve çalışan birden çok kere iş bırakıyorsa, bu duruma bakıp çözüm üretelim diye bir düzenleme yapılmaz mı? Aile hekimleri, hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilmesi için daha verimli kılınması sağlanmak yerine, aile hekimliği dahi işini yapamaz noktaya taşınıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve üçüncü kez yaptıkları iş bırakma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gürer, şunları kaydetti:

“Aile hekimleri ve ASM çalışanları 3 aydaki 3. eylemi yaparak iktidarı uyarıp, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini istiyorlar. İktidar bu talebi duymazdan gelmemelidir.

Aile Hekimliğinin farklı sorunları var. Son düzenleme tüm sorunları da depreştirdi. Aile hekimleri, ebe, hemşire açığı da var. En önemlisi, Sağlık Bakanlığı tarafından aile sağlığı merkezleri giderlerine ilişkin bir bütçe ya da destek yok. Sağlık Bakanlığı'nda 696 sayılı KHK ile kadro verilmeyen ve hizmet alım sözleşmesine takılarak mağdur edilen kiralık araç şoförleri, görüntüleme merkez çalışanları, hastane bilgi işlem merkezi çalışanları, sosyal tesis, yemekhane, güvenlik gibi taşeronda kalanların hakları verilmediği gibi Aile Sağlığı Merkezlerinde grup elemanları (hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik elemanı vb.) çalıştırılanların da iş güvencesi ve kadro sorunları devam ediyor.

AKP iktidarı yaptığı düzenlemelerde uygulamadan etkilenen kesimlerle istişare sağlamıyor. Öğretmenlik Meslek Yasası gibi, tüm öğretmen sendikalarının karşı çıktığı kanunları çıkarabiliyor. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimleri, hemşire ve ebeler gibi sağlık çalışanlarının kabul etmediği düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyor. ‘Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelenen yönetmeliğin değişmesi için bu kadar hekim ve çalışan birden çok kere iş bırakıyorsa, bu duruma bakıp çözüm üretelim diye bir düzenleme yapılmaz mı? 1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimleri ve beraber çalışan ebe, hemşirelerin kabul etmediği düzenlemeler içermektedir.

"Sağlık sorunları yumağı büyüyor"

Sağlık sorunları yumağı büyüyor. Hastanelerde farklı branşlarda doktor yetersiz olduğu için uzun süreli randevular oluşturuluyor. Hasta sayısı arttıkça muayene süresi kısalıyor. Aile hekimleri, hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilmesi için daha verimli kılınması sağlanmak yerine, Aile Hekimliği dahi işini yapamaz noktaya taşınıyor. Bu, iktidarın yanlış uygulamalarına ciddi bir örnekti.”

Anka Haber Ajansı