Ömer Fethi Gürer: Ayakkabı Fiyatları Asgari Ücretle Geçinen Bir Aile İçin Neredeyse Lüks Hale Gelmiş Durumda

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan ayakkabı fiyatlarının vatandaşları zorladığını belirterek, "'Ayakkabı fiyatları asgari ücretle geçinen bir aile için neredeyse lüks hale gelmiş durumda” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde ayakkabı tamircileriyle bir araya gelerek, artan ayakkabı fiyatlarının vatandaşları zorladığına dikkati çekti. Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki bir ayakkabı tamircisi, son dönemdeki iş yoğunluğunu şöyle anlattı:

''En kötü ayakkabı bin 500 lira. Vatandaş mecbur geliyor, ayakkabısını tamir ettiriyor. Çok kötü durumdaki ayakkabıyı bile taban yaptırmaya getiriyor. İnsanlar artık yenisini almak yerine eldekiyle idare etmeye çalışıyor.''

Gürer, ekonomik krizin vatandaşı köşeye sıkıştırdığını belirterek, "'Ayakkabı tamir işi, ilçelerde ekonomik krizin etkisiyle çok rağbet görüyor. İnsanlar ayakkabılarını tamir ettirmek zorunda kalıyor çünkü yenisini alacak güçleri yok. Günlük tamir edilen ayakkabı sayısı bile ekonomik krizin boyutlarını açıkça gösteriyor” diye konuştu.

Durumun daha da vahim olduğunu söyleyen Bor ilçesindeki bir ayakkabı tamircisi, "'Günde 80, 100, 150, hatta 200 çifte kadar çıkıyor. Bundan 4-5 yıl önce bu rakamlar çok daha düşüktü. İnsanların alım gücü düştüğü için ellerindekini tamir ettiriyorlar. Genelde gençlerin spor ayakkabıları geliyor'" dedi.

CHP’li Gürer, şunları söyledi:

''Bu sadece bir örnek. Türkiye’nin dört bir yanında benzer tablolar var. Ayakkabı fiyatları asgari ücretle geçinen bir aile için neredeyse lüks hale gelmiş durumda. Vatandaş yeni bir çift ayakkabı almayı değil, elindekini tamir ettirerek günü kurtarmayı düşünüyor. Bu durum, ekonomik krizin ne denli derinleştiğini gösteriyor. İktidar bu tabloyu görmezden gelmemeli.

Ekonomik kriz, sadece enflasyon oranlarında değil, vatandaşın günlük hayatında tüm çıplaklığıyla hissediliyor. Ayakkabı tamircilerindeki yoğunluk, halkın çaresizliğini açıkça yansıtıyor. Bu sorunun çözümü, alım gücünü artıracak politikalar ve enflasyonu kontrol altına alacak adımlar atmaktan geçiyor. İktidar, ekonomik krizin bu sonuçlarını görmezden gelerek toplumu yalnızlığa terk ediyor.

Ekonomik krizin derinleşmesi, vatandaşların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmesine neden oldu. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında, eskiden nadir görülen bir manzara artık sıradanlaştı: Ayakkabısını yenileyemeyen vatandaşlar, tamircilere akın ediyor. Ayakkabı tamircilerinin dükkanları, adeta ekonomik krizin aynası gibi. Vatandaş, yıpranmış ayakkabısını yeniden kullanılır hale getirmek için uğraşıyor. Bu tablo, alım gücünün geldiği acı noktayı gözler önüne seriyor. Eskiden yenisiyle değiştirilmesi gereken ürünler, artık tamirle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bir çift ayakkabı almak bile vatandaş için neredeyse lüks haline geldi. Altunhisar ve Bor’daki ayakkabı tamircilerinin anlattıkları, ekonomik çöküşün toplumun her kesiminde nasıl hissedildiğini gözler önüne seriyor. Gençlerin spor ayakkabıları, çocukların okul ayakkabıları, hatta en eski, en yıpranmış ayakkabılar bile yeniden kullanılmak üzere tamir ediliyor.''

Anka Haber Ajansı