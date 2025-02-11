Ömer Fethi Gürer: Bayram İkramiyesinin Ramazan Kolisi Karşısında Da Alım Gücü Ortadan Kalkmıştır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına Tarım Kredi Kooperatiflerinin satışa sunduğu Ramazan kolisini getirerek, bu koli ile 4 kişilik bir ailenin 2 gün boyunca öğle ve akşam yapabileceğini belirtti. Gürer, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a verdiği soru önergesinde kooperatifin çiftçi kuruluşu sayılmadığı cevabını aldıklarını ifade ederek, ''Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanı için gidip, alışveriş yapılacak bir nokta olmasına rağmen bir t

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına Tarım Kredi Kooperatiflerinin satışa sunduğu Ramazan kolisini getirerek, bu koli ile 4 kişilik bir ailenin 2 gün boyunca öğle ve akşam yapabileceğini belirtti. Gürer, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a verdiği soru önergesinde kooperatifin çiftçi kuruluşu sayılmadığı cevabını aldıklarını ifade ederek, "'Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanı için gidip, alışveriş yapılacak bir nokta olmasına rağmen bir ticarethane olarak tanımlanıyor. Kamunun da bu konuda bir müdahalesi olmadığı Bakanın yanıtlarında da görülüyor'" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Gürer, basın toplantısına, Tarım Kredi Kooperatiflerince 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayına özel hazırlanan gıda paketini getirdi. Tarım Kredi Kooperaitfleri hakkında değerlendirmede bulunan Gürer, şöyle konuştu:

''Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri Sayın Cumhurbaşkanları tarafından sanki kamuya ait bir kuruluşmuş gibi sunulunca gözler oraya çevrildi ve 4 bin 300 tane market açıldı. Türkiye’nin tarımsal girdi lideri olarak tanımlanan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kooperatifin kendi kurumsal sitesinde çiftçi kuruluşu olarak lanse ediliyor. 800 bin ortağı bulunan bu anlamda çiftçilere farklı ürünlerde temin eden bir kooperatif. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a soru önergesi vermiştim. O dönemde Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifine verdiği faizle yüksek krediler vardı. Bu da doğal olarak ortaklara yüksek faiz olarak yansıyordu. Çiftçiler için uygulanan faizin üzerinde uygulanan fazla faiz kaynak kullanım bedeli olarak yansıtılıyordu. Sayın Bakan o dönem şöyle bir ifade kullanıyor; "Tarım Kredi Kooperatifi tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ. tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılacak kişiler arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla banka tarafından tarımsal üretim yapan üreticilere kullandırılan, kredilere uygulanan faiz oranlarının Tarım Kredi Kooperatifine uygulaması mümkün bulunmamaktadır.’

Çiftçi kuruluşu sayılmadığı için piyasada uygulanan faizin kooperatife uygulandığını ifade etmişti. Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanı için gidip, alışveriş yapılacak bir nokta olmasına rağmen bir ticarethane olarak tanımlanıyor. Kamunun da bu konuda bir müdahalesi olmadığı Bakanın yanıtlarında da görülüyor. Tarım Kredi marketlerinin 500 milyon liralık tabela değişimi, orada yaşanan pazarlama ve marketçilikteki yolsuzluklar kamuoyuna da yansıyor. Oysa kooperatifçilik çok önemlidir. Türkiye’de kooperatif üretim öncesi, süreci ve sonrasında geliştirilmeli ve hatta yeni bir kooperatifler yasası çıkarılarak hem ürün israfı hem de çiftçinin desteklenmesi sağlayacak bir politika geliştirilmelidir.

''Bu Ramazan kolisiyle 4 kişilik bir aile iki gün öğle ve akşam yemeği yapabilir''

Her yıl bu kolileri gidiyorum yerinde görüyorum ama tarım krediyi esas alıyorum. Online satışta 650 liradan satışa çıkarılmıştı. Sonradan 589 liraya indirildi. Markette Cuma günü yaptığımız alışverişte Ramazan kolisi Niğde’de ki markette 565 liraydı. Dün ise gittik yine bir koli aldık ve fiyatı 529 liraydı. Başlangıcından bu yana bir indirim sağlanmış. Peki Ramazan kolisi 2018 yılında 49 lira iken bugün 529 liraya gelmiş bulunuyor. 2022 yılında 169 lira, 2023 yılında 320 lira, 2024 yılında 449 liraya çıkmıştı. Bu Ramazan kolisiyle 4 kişilik bir aile iki gün öğle ve akşam yemeği yapabilir. Koli de sebze yok, hurma yok, süt ve sütten mamul bir ürün yok, zeytin yok, yumurta yok. Ayrıca pişirme giderlerini de karşılamak adına bir veri de buraya eklemedik.

Asgari ücret 22 bin 104 lira. Emekli maaşı 14 bin 469 lira. TÜRK-İŞ’e göre ise, açlık sınırı 22 bin 131 lira, yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira. Bu durumda emeklinin, asgari ücretlinin içinde bulunduğu koşullarda bir yerden normal giderlerini karşılama olanağı dahi yok. Emekliye bu dönem koli yardımı yapılsa çokta abes kaçmaz. 2018 yılında verilen bin lira bayram ikramiyesi ile 20 adet Ramazan kolisi alınabiliyordu. 2025 yılında 3 bin lira emekli ikramiyesi ile 5 adet Ramazan kolisi alınabiliyor. Alım gücünün ne kadar düştüğünün somut göstergesi budur. Bayram ikramiyesinin Ramazan kolisi karşısında da alım gücü ortadan kalkmıştır.''

Anka Haber Ajansı