Ömer Fethi Gürer: “Buğdayda Alım Fiyatı Ton Başına En Az 15 Bin Tl Olarak Revize Edilmeli"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklanan buğday taban fiyatlarının maliyetin altında kaldığını ve üreticinin çok zor durumda olduğunu belirterek, buğday alım fiyatının ton başına en az 15 bin lira olarak revize edilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Aksi takdirde Türkiye daha çok ithalat yapacak. Yabancı çiftçiye destek vereceğimize, kendi çiftçimizi destekleyelim” dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklanan buğday taban fiyatlarının maliyetin altında kaldığını ve üreticinin çok zor durumda olduğunu belirterek, buğday alım fiyatının ton başına en az 15 bin lira olarak revize edilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Aksi takdirde Türkiye daha çok ithalat yapacak. Yabancı çiftçiye destek vereceğimize, kendi çiftçimizi destekleyelim” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun açıkladığı hububat taban fiyatlarına tepki göstererek, maliyetin altında kalan buğday taban fiyatlarına tepki gösterdi. Gürer, yaptığı açıklamada, taban fiyatların buğday üreticilerini üretimden uzaklaştıracağını söyledi.

Gürer, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Hububat üreticisi çok zor durumda. Sürekli çağrımızı yeniliyoruz: Buğdayda taban alım ücreti en az tonu 15 bin TL olmalı. Aksi takdirde Türkiye daha çok ithalat yapacak. Yabancı çiftçiye destek vereceğimize, kendi çiftçimizi destekleyelim. Çiftçilerimizin hemen hemen hepsi borçlu ve tarlaları ipotekli. Şu anda çiftçilerin 700 milyar liraya aşkın bankalara ve şahıslara borcu var. Bu işin sürdürülebilirliği, ciddi anlamda destekleri çiftçiye vermekten geçer. Bir yılda çiftçi 3 milyar litre mazot tüketiyor. Bunun için çiftçiye verilen destek 16 milyar TL, oysa ÖTV ve KDV olarak çiftçiden alınan 45 milyar TL. Tarımda ÖTV ve KDV mutlaka kaldırılmalı. Alım fiyatı çiftçinin maliyetinin üzerinde bir fiyat olmalı. Çiftçinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak politikalara dönülmeli. Planlı ve öngörülebilir tarım, Türkiye tarımı için şiddetle ihtiyaçtır. AKP iktidarları döneminde ilk kez bu kadar sert biçimde üretici tepki göstermektedir..hububat için açıklanan TMO fiyatına tepki gösterilmesi maliyetlerinin altında kalan bir alım fiyatı açıklanmasından kaynaklanmaktadır Çukurova’da hasat sonu geldi. İç Anadolu’da başladı. TMO alımda ne yapacak? İzleyip takip edeceğiz. Geçen yıl yaratılan olumsuzluklar bu kere olmayacak önlemlerde alınıp alınmadığı süreçte göreceğiz."

Anka Haber Ajansı