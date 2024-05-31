Ömer Fethi Gürer: Chp Olarak Sahiplenilmeyen Köpeklerin Uyutulmasına Karşıyız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı olduklarını belirterek, “Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden kısırlaştırma başta olmak üzere yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı olduklarını belirterek, “Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden kısırlaştırma başta olmak üzere yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik getirmek istediği düzenlemeye karşı olduklarını söyledi. Gürer, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sokak hayvanları nedeniyle zaman zaman yaşanan olumsuzlukların gündeme geldiğini belirtti. İktidar tarafından hazırlanan düzenlemede; sokak köpeklerinin belediyelerce toplanması, sahiplenilmesi, ardından 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeğin uyutulmasının yer alacağının ifade edildiğini kaydeden Gürer, “Uyutma olayına CHP olarak bizler karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden kısırlaştırma başta olmak üzere yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bir fon oluşturulması, bu kaynağın yalnızca bu amaçla kullanılması esas alınmalıdır. Bağış yolu ile toplanan paraların dahi yerine erişmediği süreçte böylesine kurulacak bir fonda toplanacak gelirin mutlaka yalnızca bu iş için kullanılması önemlidir. 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu yer almasına rağmen sahipsiz hayvanların bakımevi ve kısırlaştırılması ile ilgili düzenlemede istenen sonuca erişilmemesinin nedenleri öncelikle değerlendirilmelidir” dedi.

"Nüfusu 25 bini aşan belediyelere kısırlaştırma ünitesi ve bakımevi fon desteği sağlanmalı"

Gürer şunları söyledi:

“Doğanı öldürmek değil, doğmasını engellemek yönünde düzenlemelere gidilmesi doğru olandır. Kanunda kurallar konarken uygulanmaması durumunda yaptırımlar da yer almalıdır. Bakımevi ve kısırlaştırmada belediyelere gereken destek sağlanıp oluşturulacak fondan aktarılacak kaynaklarla bu sorunu çözmeyen belediyeler için yaptırımlar getirilmelidir. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelere kısırlaştırma ünitesi ve bakımevi fon desteği sağlanmalıdır.

Bir köpek günde 400 gram mama ihtiyaç duymaktadır. Piyasada köpek maması 15 kilosu 600 lira civarındadır. Veteriner hizmetleri, hijyen koşulları oluşturulması ve diğer barınak giderleri maliyet artırıcı unsurlardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve il özel idareler de sürecin içinde olması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bölgelerde, köy ve kasabalarda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlere bu Bakanlıklar ve il özel idare katılmalıdır.

"Belli ırk ve cinslerin kontrolü sağlanmalı"

Kırsaldan kente göç hayvanların sahipsiz kalmasına yol açmıştır. Köpek sayısındaki bu artışın bir nedeni bu kontrolsüzlüktür. Hafta sonu kullanılan hobi bahçeleri, sezonluk edinilen hayvanlar ve farklı nedenlerle hayvanları terk edenlerin de sorunun artmasında bir neden olduğu bilinmelidir. Kontrolsüz üretim ve hayvan ticareti yapanlar kontrol altına alınıp ticari amaçlı hayvan satışlarında da mutlak surette kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Belli ırk ve cinslerin kontrolü sağlanmalıdır. Merdiven altı cins hayvanların üretimi ve yurda kaçak hayvan sokulması, çocuklara karne hediyesi diye alınan cins hayvanların bir süreç içinde terk edilmesini önlenecek tedbirlere gidilmelidir.

"Bin 393 belediyeden bin 200'ünde bakımevi yok"

Bazı kentlerde yapılan hayvan barınaklarının yetersiz kalması, giderlerinin karşılanamaması, bin 393 belediyeden yalnız bin 200'ünde dahi bakımevi olmaması ve kısırlaştırma sağlanamaması bu sorunun derinleşmesine neden olmuştur.

Bin 393 belediyede bir günde bir veteriner hekim operasyon hazırlığı tamamlanarak 20 köpeğin kısırlaştırılması olasıdır. Tüm sokak hayvanları için böylesine bir çalışma yürütülebilir.

Sokak köpeklerinin hepsi aynı oranda saldırgan hayvanlar değildir. Sınırlı sayıda saldırgan hayvan bulunduğu bir gerçektir. Bu köpeklerin eğitilmesi ya da kontrol altına alınması, bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması yoluna gidilmelidir. Uyutma düşüncesi kabul görmeyecek bir anlayış ve yaklaşımdır."

"Şeker pancarı için avans fiyatı bir an önce açıklanmalı"

Tarımdaki güncel sorunlara değinen Gürer, şeker pancarı ekiminin tamamlanmış olmasına rağmen her yıl ekimden önce açıklanan avans fiyatının açıklanmadığını ve bunun kaygı verici olduğunu belirtti. Gürer, "Bitkisel tarım üretiminin bu yıl şeker pancarı üretiminde TÜİK 2,1 oranında gerileme beklemesine rağmen yine de üreticiler şeker pancarı ekimini gerçekleştirmiştir. Bir an önce avanslar açıklanmalıdır. 20 Eylül'de kampanya başlayıp yıl sonuna kadar devam etmekte, daha sonra da Mart ayına kadar ödemeleri gerçekleşmektedir. Şeker pancarı üreticilerinin bu taleplerini Tarım ve Orman Bakanı'nın duymasını temenni ediyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı