Ömer Fethi Gürer: "Çiftçimiz Enflasyon Karşısında Ciddi Olarak Mağdur Duruma Düşürülmüştür"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday ve arpa taban fiyatıyla ilgili "Buğdayın primi dahil 7 bin 450 liraya aralık ayı enflasyonu yüzde 64'ü eklediğimizde 12 bin 238 lira ton fiyatı olması gerekirdi. Arpada ise 6 bin 200 liraya yüzde 64 enflasyon artışı eklendiğinde 10 bin 184 lira olması gerekirdi. Bu durumda çiftçimiz enflasyon karşısında ciddi olarak mağdur duruma düşürülmüştür. Seçim öncesi fiyatın açıklanmaması, bunun çiftçiyi mutlu etmeyecek bir fiyat olduğu için seçim sonrasına bırakılmış o

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday ve arpa taban fiyatıyla ilgili "Buğdayın primi dahil 7 bin 450 liraya aralık ayı enflasyonu yüzde 64'ü eklediğimizde 12 bin 238 lira ton fiyatı olması gerekirdi. Arpada ise 6 bin 200 liraya yüzde 64 enflasyon artışı eklendiğinde 10 bin 184 lira olması gerekirdi. Bu durumda çiftçimiz enflasyon karşısında ciddi olarak mağdur duruma düşürülmüştür. Seçim öncesi fiyatın açıklanmaması, bunun çiftçiyi mutlu etmeyecek bir fiyat olduğu için seçim sonrasına bırakılmış olması da mevcut siyasi iktidarın bu bağlamda çiftçimize yaptığı dolaylı bir oyun diye tanımlanabilir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de buğday ve arpa taban fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı buğday ve arpa taban fiyatlarına tepki gösteren Gürer, şunları söyledi:

"ÇİFTÇİ İÇİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE CİDDİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

"Dün Sayın Cumhurbaşkanı, buğday ve arpada taban fiyatı açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı taban fiyat; ekmeklik buğdayda ton fiyatı 8 bin 250 lira ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilirse tonda bin lira prim desteği, arpada ise 7 bin lira artı 500 lirayla prim desteği, 7 bin 500 lira olarak açıklandı. Bu fiyat, çiftçi için bir önceki yıla göre ciddi bir hayal kırıklığı oldu çünkü enflasyonla karşılaştırdığımızda 2022 yılında buğdayın prim dahil Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 7 bin 450 liradan alımı gerçekleşmişti. TÜİK'in bu yıl enflasyonu dikkate alındığında yüzde 40 artış gerçekleşse 10 bin 460 lira buğdayın ton fiyatının olması gerekir. 2022 yılında arpa için ise tonu 6 bin 200 lira olduğu dikkate alındığında yine bu yılın enflasyonuna göre, TÜİK verisi üzerinden değerlendirdiğimizde 8 bin 680 lira bir taban fiyat olması gerekiyordu.

"BUĞDAYIN TON FİYATININ, 12 BİN 238 LİRA; ARPA'NIN TON FİYATININ, 10 BİN 184 LİRA OLMASI GEREKİRDİ"

Görüldüğü üzere enflasyonun altında bir fiyat verildi. Ekim dönemi genelde hububatta kasım-aralık ayları olduğu dikkate alındığında tarla kirası, mazot, tohum, ekim gübresi, üst gübre, ot ilacı, yaprak gübresi, sün ilacı, tarım sigortası, biçerdöver, işçilik, traktör, bakım ve arıza giderleri, BAĞ-KUR primleri de değerlendirildiğinde önemli bölümü ekim döneminde yapıldığı için aralık ayı enflasyonu üzerinden fiyatlara bakar isek bu durumda da buğdayın primi dahil 7 bin 450 liraya aralık ayı enflasyonu yüzde 64'ü eklediğimizde 12 bin 238 lira ton fiyatı olması gerekirdi. Arpada ise 6 bin 200 liraya yüzde 64 enflasyon artışı eklendiğinde 10 bin 184 lira olması gerekirdi. Bu durumda çiftçimiz enflasyon karşısında ciddi olarak mağdur duruma düşürülmüştür. Seçim öncesi fiyatın açıklanmaması, bunun çiftçiyi mutlu etmeyecek bir fiyat olduğu için seçim sonrasına bırakılmış olması da mevcut siyasi iktidarın bu bağlamda çiftçimize yaptığı dolaylı bir oyun diye tanımlanabilir."

Anka Haber Ajansı