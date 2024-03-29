Ömer Fethi Gürer: Dededen Toruna Harçlık Dönemi Bitti. Harçlıklar, İş Bulursa Torundan Dedeye Dönüştü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde yaşlı nüfusun yoksullaştırıldığını belirterek, "Dededen toruna harçlık dönemi bitti. Harçlıklar iş bulursa torundan dedeye dönüştü. Torununa bayramda dahi harçlık veremez duruma gelen dedeler geçinebilmek için çocukları, torunlarının desteğine ihtiyaç duyar duruma düşürüldüler” dedi.

Niğde’de yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yeşilgölcük, Azatlı, Bozköy ve Divarlı kasabalarında yaptığı konuşmalarda pazar günü yapılacak seçimlerde verilecek oyların ekonomik krizin etkilerinin bir değerlendirmesi olacağını vurguladı.

EYT sonrası emekli sayısı 16 milyona çıktığını hatırlatan Gürer, “Bir emekliye verilen maaş 10 bin lira. Büyük kentlerde ev kirası. Emekliye bu para ile yaşa demek bu ülkede yoksulluğu körüklemek demek. Eğer para yoksa esnafa döngü olmuyor. Esnafa döngü olmazsa üretici ürettiğin üründe değer bulmuyor çünkü para döngüsü birbirini tetikler” diye konuştu.

"CİDDİ BİR YOKSULLAŞMA VAR"

Son verilere göre Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfusun 10 yılda yüzde 40.9 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin kişi olduğuna dikkat çeken Gürer, yaşlı nüfusun yoksulluk oranının da yükseldiğini ifade etti. Gürer, “Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14.2 oranında iken 2023 yılında yüzde 21.7 ye çıkmış durumda. Yaşlı kesimde de ciddi bir yoksullaşma var. Gelir gider dengesi bozulması enflasyon karşısında emekli korunamaması yaşlı nüfusun yoksullaşmasına yol açmıştır” dedi.

Gürer AKP iktidarlarının uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşlı nüfusun geçinemez hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Dededen toruna harçlık dönemi bitti. Harçlıklar iş bulursa torundan dedeye dönüştü. Torununa bayramda dahi harçlık veremez duruma gelen dedeler geçirebilmek için çocukları, torunları desteğine ihtiyaç duyar duruma düşürüldüler. Emekli maaşlarının açlık sınırı altında kalması emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamada dâhi sorunlu kıldı. Konuştuğumuz emekliler hiç böyle bir dönem görmedik diyorlar. Emekliliğe erişmek zorlaştığı gibi emekli maaşı ile yaşamakta açlıkla mücadeleye dönüştü."

Anka Haber Ajansı